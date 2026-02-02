質詢索資恐遭拒！陳智菡曝「李貞秀已申請放棄中國籍」：民進黨霸凌抹黑

記者詹宜庭／台北報導

陳智菡透露李貞秀已申請放棄中國籍。（圖／翻攝畫面）

中配李貞秀遞補民眾黨不分區立委，傳出李未放棄中國國籍，若內政部認定就職無效，不僅索取資料時行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）表示，李貞秀已經按照台灣的規範到中國申請放棄國籍，更痛批民進黨霸凌李貞秀。



針對李貞秀國籍問題，陳智菡受訪表示，李貞秀已經按照台灣的規範到中國申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所說，在現階段的兩岸的架構之下，沒有人能夠做到這件事情。

陳智菡質疑，過去前總統蔡英文曾說「只要她當總統一天，沒有一個國民需要為他的認同而道歉」，請問這句話隨著蔡英文卸任而消失了嗎？現在台灣的國民不管是原住民、新住民也好，難道要因為出生地而被歧視、霸凌嗎？李貞秀已經來台超過30年，有5個孩子，是道道地地的台灣人，已取得中華民國的身分證10年以上，有取得參政權，若中選會認定李貞秀具有可以參政的資格，為什麼內政部說沒有？這兩個機關之間到底出了什麼問題？

此外，陳智菡質疑，為什麼蔡英文總統時代所認定的《兩岸人民關係條例》、《國籍法》，與現在的賴清德政府所認定的是不同的法令？到底是法令出問題還是執政者出問題，讓整個法律遭到了扭曲，讓人民無所適從？且台灣是法治國家，但行政團隊與民進黨立委吳思瑤卻說李貞秀效忠中國，這樣的政治霸凌與抹黑，難道國家已經淪喪到這種程度了嗎？

至於媒體追問「李貞秀未來詢答或索資恐遭拒絕」一事，陳智菡說，這完全是霸凌、羞辱，立法院並不是行政院的附屬機關或次級單位，兩者之間是平行的關係，立法委員質詢或索資是憲法賦予的權利，這些官員可以不守法、依照自己意識形態做事，把中配當作政治意識形態提款機嗎？這樣的狀況讓人感到憤怒。

