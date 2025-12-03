質詢被問將投入2026縣市長選戰？林佳龍：現在不適合回答

針對明年是否將參選縣市長？外交部長林佳龍今天（3日）備詢時說，目前沒有這打算，而自己現在是以外交部長在備詢，不適合回答。（圖／李智為攝）

各政黨積極備戰2026地方大選，外界點名外交部長林佳龍參選桃園市長。對此，國民黨立委王鴻薇今天（3日）在外交國防委員會質詢時，詢問林佳龍明年是否將參選縣市長？林回應，目前沒有這打算，自己現在是以外交部長在備詢，不適合回答，他會把外交部長做好。

立法院外交國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

輪到王鴻薇質詢時，她問到，「你個人有可能會參選明年縣市長選舉嗎？」林佳龍回應，他目前沒有這打算，因為自己現在身分是外交部長，這個問題，他現在身分不適合回答，「我現在是以外交部長在備詢」，自己就是把外交部長做好。

王鴻薇說，所以你只能回答目前沒有這樣考慮，絕無可能？林佳龍面露微笑說，他覺得這問題有陷阱。王鴻薇則說，「我覺得你在迴避這個問題」，這很重要，因為如果你要選明年縣市長，你可能明年上半年就會離開外交部的位子。林佳龍強調，自己就是把外交部長的角色做好。



