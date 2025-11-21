質詢造「詣」讀成造「旨」 黃國昌承認口誤：罰寫10遍

民眾黨立委黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨立委黃國昌昨在司法及法制委員會質詢時，詢問憲法法庭書記廳長許碧惠憲法訴訟法第十七條文的意旨為何，提到對方的程序法學、訴訟法學造詣應該蠻深，卻將造「詣」（ㄧˋ）的讀音讀成「旨」（ㄓˇ）。黃國昌今（21日）承認口誤，並指自己過去在直播也說錯過，會回去罰寫十遍。

民眾黨團上午召開「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會，黃國昌、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、麥玉珍、劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪時，有媒體提問，黃國昌昨在立院質詢時，將造詣讀成造「旨」，引發網友討論，當下是口誤？黃國昌說，造詣講成造「旨」，這是他自己不好，之前直播就犯過同樣的錯，「沒關係，我等下回去時候，再重新罰寫自己十遍」，希望下次造詣，不要講成造「旨」。

媒體也問，黃國昌昨晚到政大演講，被學生發「還我憲法法庭」傳單抗議，傳出預計12月到東吳大學演講，校方特別禁止抗議？黃國昌說，他昨天去政大演講，從頭到尾沒有遇到什麼抗議，他知道有學生發傳單，昨天也有學生問這問題，他回答了，「如果這個就是你所謂的抗議的話，我有點驚訝啦」。

黃國昌表示，至於東吳大學的部份，他是受邀的人，對主辦單位相關規劃，對他來講，就是尊重。

