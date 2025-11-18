質詢金句登上中國軍艦 王世堅:台灣不是省油的燈！

政治中心／綜合報導

王世堅的質詢金句登上了中國軍艦！一艘進行遠海綜合實習的中國海軍軍艦，甲板上官排字"從從容容、游刃有餘"，讓網友驚訝直呼，真的統戰回去了！王世堅表示，這八個字是兩岸難得有的共識，中國解放軍展現決心，但我方也不是省油的燈！

中國官媒釋出影片，中國解放軍海軍989編隊啟航，載著2千名軍校學員與官兵展開新一輪遠海綜合實習，仔細看，甲板上數千名官兵竟然用人體排出從從容容、游刃有餘八個大字，但這不是民進黨立委王世堅的質詢金句嗎？

立委（民）王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」

質詢金句不只紅到中國被寫成歌，還上了中國軍艦，王世堅直呼難得！

王世堅質詢金句改編歌曲"沒出息"連解放軍都瘋狂。（圖／翻攝網路）

立委（民）王世堅：「兩岸難得有的一個共識，他們要展示他們的決心，這個是他們的權利，不過我們台灣也不是省油的燈，我們也是從從容容，我們做好的準備也是游刃有餘。」

看到王世堅金句登上中國軍艦，台灣網友嗨喊"真的統戰回去了"、"真不虧是我們恰吉娃娃"，也有人揶揄"沒出息的解放軍"。

立委（民）王世堅：「狠話講一次就好了，我們不怕統戰，你可以統我們，我們也可以統你們啊，但是我們很客氣地講說，統一次就好了，大家互相知道就好了。」

從日前國台辦引用王世堅金句到中國軍艦排字，中國用意不言可喻。不過王世堅聲量竄高，不只被勸進選台北市長，甚至還被點名以奇兵之姿，參戰桃園市長。

外界點名聲不斷，王世堅強調做好立委工作就很滿足。（圖／民視新聞）立委（民）王世堅：「蔡其昌很適合我不適合，我完全沒這麼想，我能夠回到立法院，這已經是我人生，我覺得我已經最大的光榮了，我已經可以寫到祖譜裡面去了，所以我不敢奢望。」

講到選市長，王世堅猛搖手，但他的高人氣伴隨金句連環發，可以預見被點名的頻率只會多不會少。

