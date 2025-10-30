「質譜宅急便」進駐燕巢市場！農產快篩看得見

為強化果菜批發市場農產品檢驗效率與精準度，高雄市政府農業局攜手農業部農糧署與國立嘉義大學合作推動的「質譜宅急便」行動質譜車，今（30）日正式進駐「燕巢果菜批發市場」啟動巡迴快篩服務，預計為期兩周（每周三至五）提供現場免費檢驗，協助農民與供應商即時掌握農藥殘留狀況，守護高雄食安防線。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

為強化果菜批發市場農產品檢驗效率與精準度，高雄市政府農業局攜手農業部農糧署與國立嘉義大學合作推動的「質譜宅急便」行動質譜車，今（30）日正式進駐「燕巢果菜批發市場」啟動巡迴快篩服務，預計為期兩周（每周三至五）提供現場免費檢驗，協助農民與供應商即時掌握農藥殘留狀況，守護高雄食安防線。

啟動儀式由高市府農業局副局長高鎮遠、農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成、中興大學教授郭章信、嘉義大學教授林彥伯以及燕巢區農會總幹事吳俊昌、大社區農會祕書謝明元共同出席，現場除抽驗燕巢在地番石榴外，大社果菜批發市場也同步送檢蔬果，展現「質譜宅急便，食安看得見」的行動理念。

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，行動質譜車進駐市場，讓農友能就近送驗果品，不僅節省時間，也提升檢驗效率，市場原有例行生化檢驗機制，如今結合質譜快檢技術，能大幅提升精準度，若發現不合格樣品，植物醫師將即時提供安全用藥與改進建議，協助農民落實正確用藥觀念。

大社區農會總幹事謝清標指出，質譜快檢應用於市場端，能即時篩檢與攔截不合格農產品，提前阻斷問題農產流入市面，進一步鞏固食安防線。

農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成說明，農糧署持續推動「農作物質譜快檢計畫」，鼓勵各地果菜批發市場加入，供貨農民每年可享三次免費快檢服務，此計畫以「先檢驗、後銷售」為原則，若發現檢驗不合格產品，將輔導農民改進用藥，確保上市農產品安全無虞，提升消費者信賴度。

高雄市農業局長姚志旺表示，行動質譜車導入果菜市場，不僅補強傳統檢驗能量，更可即時篩檢、精準攔截與追溯來源，並結合植物醫師輔導機制，協助農民掌握安全採收期與正確用藥觀念，農業局也呼籲農友踴躍利用免費快檢資源，提前掌握農藥殘留狀況，讓高雄農產「食得安心、買得放心」。

