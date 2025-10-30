「質譜宅急便」開進果菜市場 高雄打造行動食安防線
為強化農產品安全把關，高雄市政府農業局攜手農業部農糧署與國立嘉義大學，將「質譜宅急便」行動質譜車導入燕巢果菜批發市場，於10月30日正式啟動巡迴快篩服務。行動質譜車將在未來兩週的每週三至五駐點提供免費現場快檢，讓農民與供應商能就近送驗，打造更精準、更即時的食安防護網。
↑圖說：「質譜宅急便」行動質譜車巡迴快篩服務導入「燕巢果菜批發市場」，每週三至五為期兩週，提供現場快檢服務。（圖片來源：高雄市農業局提供）
啟動儀式當天，高雄市農業局副局長高鎮遠、農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成、中興大學郭章信教授、嘉義大學林彥伯教授，以及燕巢區農會總幹事吳俊昌、大社區農會秘書謝明元皆到場見證。現場除抽驗燕巢盛產的番石榴外，大社果菜批發市場也同步參與蔬果送檢，實踐「質譜宅急便，食安看得見」的理念。
燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，行動質譜車進駐市場，讓農友能更方便檢驗農產品，結合既有的例行生化檢測，大幅提升檢驗效率與準確性。若發現不合格樣品，植物醫師也能即時提供安全用藥與改進建議，協助農民提升用藥知識與管理。
↑圖說：高市府農業局副局長高鎮遠（前排中）、農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成（前排左3）、中興大學郭章信教授(前排右2)、嘉義大學林彥伯教授(前排右5)及燕巢區農會總幹事吳俊昌(前排右4)、大社區農會秘書謝明元(前排左4)共同到場關心農產品檢驗情形。（圖片來源：高雄市農業局提供）
大社區農會總幹事謝清標指出，質譜車服務讓市場端可提前攔截不合格農產品，防堵問題蔬果流入市面，強化市場的食安防線。
農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成補充，農糧署正積極推動「農作物質譜快檢計畫」，鼓勵各果菜市場導入行動檢驗服務。每位農民每年可享三次免費檢測，推行「先檢驗、後銷售」制度，並對不合格樣品提供用藥輔導，確保農產品安全上市、提升消費者信任。
↑圖說：「質譜宅急便」行動質譜車，不僅補強傳統生化檢驗，更能即時篩檢、精準攔截與追溯源頭。（圖片來源：高雄市農業局提供）
高雄市農業局長姚志旺表示，「質譜宅急便」的導入不僅補足傳統檢驗的不足，更能即時追蹤、快速篩檢與精準溯源。搭配植物醫師的現場輔導，能有效協助農民掌握安全採收期與合理用藥觀念。姚局長也呼籲農友善用免費送驗機會，提前掌握農藥殘留狀況，讓高雄的農產品真正做到「食得安心、買得放心」。
