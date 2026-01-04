質譜快檢把關 蔬果安全有保障

農民可透過鄰近農會、合作社場或行動檢測車送驗農作物。(農糧署提供)

▲農民可透過鄰近農會、合作社場或行動檢測車送驗農作物。(農糧署提供)

為提供消費者安全的蔬果產品，農業部農糧署運用農業藥物試驗所研發的「質譜快速篩檢技術」（簡稱質譜快檢），於產地輔導農民自主檢驗農藥殘留，提倡檢驗合格再上市，讓民眾買得放心、吃得安心。一一二至一一四年共檢測八萬一千四百九十件，輔導七千零二十六件延後採收，本(一一五)年更擴大規劃，將提高檢驗量能至五萬件，守護蔬果從農場到餐桌的安全。

農糧署表示，農民在農作物採收前採樣，透過鄰近農會、合作社場協助送質譜快檢檢驗，約一個工作天即可取得報告，相較法定化學檢驗需要五-七天，不僅大幅縮短檢驗時間，且可檢出近年常用藥劑約二百種，確保田間農作物符合安全品質標準後再採收上市。一一二至一一四年農糧署輔導農友採收前運用質譜快檢，除了降低有安全疑慮產品流入市場的風險，也能提升農產品整體信任度與競爭力，農民如有檢驗需求，可洽詢鄰近農會、合作社場或農糧署當地分署辦事處。

廣告 廣告

農糧署說明，為了提供產地更即時的檢驗服務，一一二至一一五年陸續完成建置五台「質譜快檢行動檢測車」，於車輛上設置檢驗儀器，並配合作物產期，直接開到產地駐點檢驗，方便農民就近送驗、快速取得報告，農會及合作社場可透過系統（https://msri.acri.gov.tw/CT0100M.aspx）預約檢測車駐點檢驗，服務在地農民，農民也可透過「藥殘報你知」官方Line即時查詢送檢結果。

此外，農糧署針對大宗供貨單位加強輔導建立安全品質自主管理模式，於各大蔬果集貨場域設置質譜快檢前處理站共22處，由受訓合格人員進行樣品均質、震盪、萃取等前處理後，搭配行動檢測車上機檢驗，檢驗效率及量能加倍提升。

農糧署強調，質譜快檢檢驗結果提供農民了解上市前農產品的農藥殘留情形，檢驗有安全疑慮的品項不會裁罰農民，待農藥殘留消退，經再檢驗合格始可採收上市，是把關蔬果安全的好方法。針對延後採收的案件，由各農業試驗改良場所及植物診療師等專家輔導農民檢視用藥方式、調整防治策略，建立安全用藥觀念，從源頭改善農藥使用行為，提供消費者安全的蔬果產品。