賭上台大大氣系招牌「預言颱風假翻車」！ 學生曝雞排珍奶發送時間
今年第26號颱風「鳳凰」在登陸台灣之前，已在11日上午減弱為輕度颱風。不過颱風登陸前，9日出現一名網友發「祭品文」，除了賭上台灣大學大氣系的招牌，預測台北會放至少2天颱風假，還說失準的話就在校內請雞排和珍珠奶茶，引發熱議。如今這位學生被現實打臉，他也實現承諾，宣布16日中午在校鐘旁發送餐點，讓網友搶留言卡位。
9日一名網友在台大學生匿名網站「黑特帝大」發文，直言「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」接著預測道，12至14日台北至少放2天颱風假，「少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各300份！」
隨著颱風在12日登陸後迅速減弱，北北基未列入颱風警戒區，縣市府宣布不放假。網友見狀也紛紛湧入貼文留言，直喊原PO大翻車，期待兌現承諾發送祭品。
12日深夜，疑似原PO再度發文，直喊「來嚕來嚕，雞排+珍奶來接你了唷」。他表示，16日中午12點將準時在台大校鐘「傅鐘」前發送雞排和珍奶，數量300份，發完為止。此文一出也引來許多網友留言，紛紛刷一排「卡」、「卡一個說到做到」，也不少人拭目以待原PO到底會不會在當天如期發放。
