「賭上大氣系招牌」翻車！台大生信守承諾發雞排珍奶 時間地點曝光

（記者石耀宇／台北報導）鳳凰颱風來襲期間，一名自稱為台大大氣科學系學生的網友在臉書匿名社團《黑特帝大》發文，大膽預測台北市將於11月12日至14日期間「至少放兩天颱風假」，並放話：「少一天我請100份雞排加波霸奶茶，若完全沒放假就請300份！」貼文一出瞬間引發熱議，網友紛紛留言「卡位」、「先佔一份」，掀起校園與社群討論熱潮。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

該網友當時信誓旦旦，甚至宣布若預測失準，將於11月16日中午12點在台大傅鐘下發放雞排與珍奶，豪語「在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」，語氣相當霸氣。由於貼文內容結合了氣象、預測與校園趣味元素，迅速在社群平台上擴散轉傳，甚至有氣象粉專幽默留言：「學弟／妹，你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎？」

廣告 廣告

圖／自稱為台大大氣科學系學生的網友在臉書匿名社團發颱風假祭品文。（翻攝 Facebook 黑特帝大）

不過隨著颱風路徑北偏、風雨強度減弱，台北市政府於10日、11日皆宣布正常上班上課，預測結果未如預期。面對「翻車」命運，該名學生不但沒有退縮，反而於11日深夜再度發文宣布：「來嚕～來嚕～雞排＋珍奶來接你了呦！」確認將於11月16日中午在傅鐘下方發放300份雞排與珍奶，強調「發完為止，敬請期待」，展現信守承諾的態度。

圖／網友在臉書匿名社團發文稱會兌現雞排珍奶祭品文。（翻攝 Facebook 黑特帝大）

對於此事，台大大氣科學系學生會也緊急在留言區澄清，指出該貼文屬匿名個人發言，並不代表系上立場，提醒大眾：「颱風的發展有許多不確定性，是否放假須由政府依據氣象資料與安全評估決定，僅憑現有資訊難以斷定。」學生會也呼籲民眾應以官方公告為準，避免被網路言論誤導。

事件曝光後在社群引發兩極反應。支持者留言：「至少說到做到，信守承諾給讚！」、「雖然翻車但有風度！」、「300份雞排太狂了，我要排隊！」；也有網友酸道：「這下真的賭上大氣系招牌了XD」、「以後學長姐預測天氣壓力會很大吧」、「希望系上幫他申請經費補助」。

更多引新聞報導

蘇澳暴雨成孤島！一夜洪水吞街區 網驚呼「十五年前夢魘重演」

蘇澳暴雨釀災！求助電話湧爆、軍方戰車出動救人 鎮公所嘆「分不清是雨還是淚」

