賭上大氣系招牌「預言放2天」翻車！ 300份雞排＋奶茶發送時間、地點曝
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
「鳳凰」颱風進逼，就有網友賭上「大氣系招牌」，預言12至14日台北至少放2天假，喊話少一天請百份雞排和波霸奶茶，而雙北今(12)日宣布正常上班上課，疑似該名網友今晨也實現承諾，宣布雞排、奶茶的發送時間及地點。
一名網友日前在粉專「黑特帝大」發文表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！11/12～11/14 台北至少放兩天颱風假！少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各三百份！」瞬間引起網友熱議。台大大氣系學會則強調，該文是發在匿名版上，不能確定發文者是否為本系學生，希望大家不要過度將此文與系做連結。
而隨著北市宣布11、12日正常上班課，就有不少人湧入該文底下，喊話那名網友要說話算話。今晨，疑似該名網友也在粉專再度發文，表示「來嚕~來嚕 雞排+珍奶來接你了呦~11/16雞排+珍奶！(300份)傅鐘，中午12點，發完為止，敬請期待！」網友也紛紛坐等祭品兌現。
更多華視新聞報導
網賭台大大氣系招牌「台北放颱風假？」 系學會：匿名難認真偽
賭上大氣系招牌！ 他預言「台北至少放2天」：少1天請百份雞排+波霸奶茶
颱風假「祭品文」兌現 新竹民眾樂吃免費雞排
