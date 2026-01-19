賭上首相之位！高市早苗宣布23日解散國會 聚焦2重點「投入16天超短期選戰」

日本首相、自民黨總裁高市早苗於今（19）日在首相官邸晚間召開記者會，正式表明將於23日召集的通常國會開議之初解散眾議院。眾議院大選日程預計將以「1月27日公告、2月8日投開票」為主軸進行調整。從解散到投開票僅有16天，將成為二戰後最短的一次選戰，形成「超短期決戰」，高市內閣的政績評價及物價高漲對策預計將成為選戰焦點。

高市早苗在記者會上強調，這場選舉是為了確認「由高市早苗擔任首相是否合適」，並表示將「賭上自身的政治進退」來尋求國民的審判。她指出，此次解散是為了針對與日本維新之會的聯合執政協議書中所提出的「負責任的積極財政」經濟政策，以及安保相關三文件的修訂等議題，尋求選民的信任。此外，自民黨內部也正在研擬將暫時性把食品消費稅率降至零的方案納入競選公約。

廣告 廣告

高市早苗過去曾表示優先處理物價高漲對策，並與國民民主黨就2026年度預算案等法案在年度內通過達成共識。然而，隨著眾議院解散，預算案的審議將被推遲，恐難以在年度內成立。對此，在野黨加強批評力道，指責這是「首相為自身利益的解散」。

在野黨動態方面，立憲民主黨與公明黨合組的新黨「中道改革聯合」於19日發表了以「生活者優先」為核心的綱領。其基本政策內容包含食品消費稅率歸零、減輕社會保險費負擔等措施。朝野政黨目前正加緊腳步進行候選人擁立及公約制定等準備工作。

斷言賭上首相職位 高市早苗： 解散眾議院是非常沉重的決斷 ​



高市早苗在記者會開場便明言，「今天，作為內閣總理大臣，我做出了在1月23日解散眾議院的決斷。」針對為何選在此時解散，她解釋，自己在自民黨總裁選舉提出的公約，以及與日本維新之會簽署的聯合執政協議書中的政策，許多並未包含在上次眾院選的自民黨政見中，「當時甚至未設想到高市早苗會擔負起經營日本國家的責任」，因此她認為必須確認「由高市早苗擔任內閣總理大臣是否合適」，唯有交由身為主權者的國民來決定。



高市早苗形容解散是「非常沉重的決斷」，是為了「不逃避、不推遲，與國民共同決定日本前進方向」。她斷言將賭上自己的首相職位，若執政聯盟能確保過半議席將繼續執政，「若非如此，或許將由野田總理（立憲民主黨）、齊藤總理（公明黨）或其他人士，間接由國民選出新的首相。」這番話也顯示出她對於政權延續的強烈危機感與決心。



在政策方面，高市早苗重申了「負責任的積極財政」與「危機管理投資」等高市政權核心主張，並進一步宣布震撼性政策，承諾「目前適用輕減稅率的飲食品，將在兩年內暫時免徵消費稅」，意即將稅率降至零。她表示這是她長年的悲願，未來將透過「國民會議」加速探討財源與實施時程。此外，她也表明將正面處理皇室典範與憲法修正議題，強調這些重大政策若無穩定的政治基礎與國民明確信任，將無法實現。



針對解散恐導致2026年度預算案審議延宕，高市早苗坦言可能需要編列暫定預算，但她強調，4月起實施的高中學費全免與營養午餐免費等措施，將透過相關法案在年度內成立或計入暫定預算等方式全力實現。她認為，若能獲得國民信任，選後推動政策的速度反而能加快。對於在嚴冬時期進行選舉，她特別向雪國居民致歉，並對年度末忙碌的自治體職員表達感謝。



更多風傳媒報導

