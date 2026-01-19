賭上首相大位！高市早苗拚國會重選 再提「台灣有事」

國際中心／倪譽瑋報導

高市早苗解散眾議院，盼望改選重新獲取民意授權。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

自民黨在日本眾議院未能單獨過半，推動重大國防、經濟等政策難度較高。先前因「台灣有事」言論備受關注的日本首相高市早苗，如今宣布解散眾議院，希望在後續改選取得過半席次，對於選舉的結果，她表示「將以首相身分，賭上自己的去留。」此外，高市早苗也再提「台灣有事」論，強調日本面臨非常嚴峻的國際情勢。

高市早苗宣布「解散眾議院」 賭上職位穩定執政基礎

綜合《日本放送協會》等日媒報導，目前自民黨派系在眾議院擁有199席次，未能單獨過半，使得高市早苗在推動國防等重大法案時，會受到較大的制衡。19日高市早苗在總理官邸召開記者會，宣布將在1月23日解散眾議院，並以在改選上取得過半席次為目標。

廣告 廣告

高市早苗盼趁著內閣支持率維持在70％以上之際，穩定執政基礎，預告自民黨將與聯合執政的日本維新會合作，力拼在眾議院取得過半數席次。她坦言這是一項非常沉重的決定，但施政民意授權，需交由身為主權者的國民決定，並表明將以自身去留作為賭注「高市早苗是否能繼續擔任內閣總理大臣，將委由國民們做出判斷」。

再提台灣有事 呼籲日本應有「強力外交政策」

此外，高市早苗也再次提到「台灣有事」，她仍強調日本面臨非常嚴峻的國際情勢，包含先前中國在台灣周邊的軍演，「某國以威逼企圖其他國家贊同自身的政治主張」，日本應著重以國家利益為優先的戰略體制，但強而有力的外交與安全政策，沒有國民支持恐難以順利施行，再度重申修改安全保障相關3文書。

日媒指出，如果這次眾議院改選自民黨真的單獨過半，高市早苗將成為日本二戰後最強大的首相之一。至於眾議院選舉時程，預計於1月27日公告後，在2月8日進行投開票，值得注意的是，這次選舉從解散眾議院到投開票僅16天，是戰後最短的選舉期間。

更多三立新聞網報導

台中國民黨部幽靈連署案 34黨工「再度認罪」盼與蔡其昌、何欣純調解

Uber送餐小幫手卡鐵軌！路人只顧拍「眼睜睜看著被撞碎」

人妻告輸外遇夫「被迫拍片道歉15天」 第5天男方工作沒了

兒孫吸血狂要錢 老夫妻「存760萬養老金」後悔：早知道別存了

