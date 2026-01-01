賭債問題? 麻油雞湯底"被倒入不明粉末" 業者:沒與人結怨

社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導

這回遭惡搞的麻油雞店，創始人在多年前就帶著四名子女北上打拼，版圖一步步擴張，如今雙北地區有24間分店，這回遭人蓄意破壞，面對外界謠傳股權糾紛、甚至賭債問題，業者強調，店面都是自家人經營也沒有與人結怨。

超大雞腿吸飽湯汁，就連Youtuber九面都難以單手夾起來，冬天進補就是要喝麻油雞，這回遭三名嫌犯盯上的麻油雞店，憑著多年不變的古早味，在饕客間口耳相傳。創始人莊老闆多年前帶著四個孩子，從彰化鹿港北上打拼，一步步擴張麻油雞版圖，至今雙北已有24間店，只是沒想到有近一半的店面，在跨年夜遭嫌犯到入粉末惡搞。

負責人強調小本生意經營，沒有跟人結怨，面對外傳是股權糾紛、甚至疑似賭債問題，對方才會上門找碴，負責人否認到底。





始終強調家族優先，要以團結打破外界傳言，三名嫌犯後續也被依恐嚇、毀損移送新北地檢複訊，究竟是什麼理由要惡搞，檢警持續比對嫌犯證詞，要揪出幕後藏鏡人，查明千面人「灑粉加料」真相。





