賭博之淵！義大利成歐洲「賭徒王國」 美運動博彩滲透校園

過去20年來，義大利人的賭博花費急遽增加，到2024年約新台幣5.6兆元，四成三的成人每年至少會賭博一次，成為歐洲最大的「賭徒王國」。而在美國，線上體育博彩滲入校園，高頻率押注輕而易舉，讓不少學生沉迷其中。此外，英國博弈產業為守住利潤，極力反抗增稅。這種以犧牲社會為代價的營利模式，各國監管者面對非法市場時幾乎是束手無策，導致難以挽回的後果持續擴大。

提到義大利，許多人第一時間聯想到的是浪漫悠閒的社會氛圍，但在這些光鮮亮麗的景象背後，一項爭議性問題迅速延燒。這個國家現已成為歐洲最大的賭博市場，高達四成三的成年人深陷其中，生活逐漸被影響。

賭徒 喬瓦尼(化名)：「我們以前常會約著白天或晚上去賭場玩，後來等到義大利開始逐步開放其他賭博娛樂場所，就變成下午也會去那打發時間。」

不少曾陷入賭癮的人，回想起當時經歷，內心充滿憤怒。他們認為自己之所以面臨困境，國家難辭其咎。因為多年來，政府非但沒有遏制，反而透過鋪天蓋地的廣告鼓勵民眾投注，這樣的行為無疑是在變相推波助瀾。

賭徒 喬瓦尼(化名)：「廣告無所不在，電視上還常出現那種『想要輕鬆贏錢嗎？』的宣傳語。感覺就像他們自己製造出一個問題，卻根本不知道該怎麼收拾。」

然而，政府的縱容行為，在數據面前更顯荒謬。反賭倡議人士指出，儘管賭博總額節節攀升，政府的稅收增長卻不成比例，龐大利潤頻被業者瓜分。因此，他們質疑，賭博帶來的經濟效益，根本無法彌補在治安與犯罪滲透等層面付出的社會代價。

反賭倡議人士 康帝尼：「從數據來看，2004年義大利全國的賭博總額約為400億歐元，其中70億進入國庫。到了2024年，總額已攀升至1570億歐元，但進入國庫的僅略超過110億，對社會的實際貢獻可說十分有限。」

而這種由博弈行為引發的社會爭議與問題，並非歐洲獨有。隨著網路科技和手機應用程式的普及，賭博問題早已跨越國界與年齡。在美國大學校園內，體育博彩正成為新的隱憂，許多年輕人為追求刺激，很容易就陷入線上賭博的誘惑之中。

公衛系助理教授 艾倫：「我們最近在密西西比州的多所公立四年制大學進行了一項研究，發現該州有約四成的大學生在過去一年曾參與過賭博。」

如今，線上博弈的新機制讓高頻率押注變得輕而易舉。這些設計本就意在引導用戶不斷下注，使學生難以自拔，沉迷風險大幅攀升。即便校方意識到問題嚴重，仍苦於缺乏系統性支援，防堵成效有限。

公衛系助理教授 艾倫：「學生現在不僅可以對比賽的結果下注，還可以對比賽中的每一次進攻、防守等每個動作下注。也就是說，他們幾乎可以對球員的每一分鐘、每一次動作進行投注。」

面對賭博成癮問題蔓延，各國政府的監管壓力也隨之升高。在英國，當局嘗試透過調高線上博弈稅率以填補財政缺口，但這項舉措立刻引發業界強烈反彈。業者警告，若政策實施，恐造成數千家投注站關閉與大規模失業。對此，反賭倡議者並不意外。

英國智庫IPPR宣傳主管 瑞秋：「資金充足、運作成熟的賭博業遊說勢力會反對這項提案，一點都不讓人驚訝，因為就像俗話說的，火雞可不會投票支持耶誕節。」

他們指出，博弈產業之所以極力抵制增稅，是為了守住集中於少數人的既得利益。這種以犧牲社會為代價的模式，使監管者面對失序的非法賭博市場時，幾乎是束手無策。在此失控狀態下，高風險投注讓人們轉瞬傾家蕩產，也使得這股浪潮持續滲入全球社會結構，留下難以挽回的後果。

