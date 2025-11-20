賭博輸光補助金！他砍死房東還怨被放「高利貸」 檢察官嗆：想賭「法官會信」

老翁陳進財（白髮）涉嫌砍殺顏姓盲翁297刀致死，他抱怨是因對方放「高利貸」太過分才痛下殺手。讀者提供



老翁陳進財不滿失明的顏姓二房東向他討債，狂砍297刀鬧命，遭依殺人罪嫌起訴。他坦承犯行，但抱怨被顏翁放「高利貸」，錢根本還不完，還說案發前，顏翁一次向他索討15萬，還叫他在颱風天乞討，他才痛下殺手。但檢察官斥責，陳進財借錢利息多少、要還多少，都是自己決定，根本不是還不起錢，而是戒不了賭，怒轟「到了法庭還想『賭一把』，賭各位法官會相信他的說詞。」

調查指出，現年69歲的陳進財，每月靠2萬多元社會補助過活，他在社會局安排下，向大他十歲的顏姓盲翁，以便宜租金分租房子。但他嗜賭成性，經常向顏翁借錢賭博，去（2024）年6月，他不滿遭催債，一氣之下拿起剪刀狂刺顏翁38下，又拿菜刀狂砍258刀，導致顏翁頭骨破裂、腦漿四溢慘死。犯後第一時間還更換血衣血褲，輾轉搭車逃回老家新竹的遊藝場繼續賭博，後來自認難逃法網，才打電話向警方坦承犯案。

台北地院國民法庭今（11/20）天開庭，陳進財依舊辯稱，他押上銀行存簿和提款卡，向顏翁借錢，對方卻放他「高利貸」，一個月光本息就要還1萬5千元，他把每個月的社會補助金交出去，顏翁只給他1千元生活費，但因為利滾利，他還是還不起錢。到了案發前，顏翁直接向他催討5月到9月共15萬元，連生活費也不給了，還叫他在颱風天外出去乞討，他才決定痛下殺手。

但檢察官批評，陳進財月領補助金近3萬，在天后宮附近乞討也可賺到3萬，午、晚餐還有送餐，居服員認為他如果省著花，錢根本夠用。然而，陳進財不只一次搭乘計程車去新竹遊藝場賭博，去一趟2千、回程算半價1千，「可能都比各位搭高鐵的錢還多」。

檢察官也指出，陳進財和顏翁借錢，根本是主動說要設定多少利息，賭完看贏錢或輸錢，再決定要不要還錢、要還多少。利息就算不斷累加，也是他拖延不還錢的伎倆，反正顏翁看不見，根本拿他一點辦法也沒有，才會借錢借了兩年，永遠沒還清。

檢察官斥責，陳進財到現在還是說不清楚本金、利息有多少，數字怎麼算都對不上。「其實，本案重點不在利息，因為被告自己說過，他（顏翁）說利息多少就多少，只要不要太超過都能接受。」檢察官表示，可見陳進財根本不在乎利息有多少，因為他的壓力來源不是利息，而是當顏翁向他索討全部債務，他就沒辦法再去賭博，賭完再自己決定要還多少錢。

不過，辯護律師的論述是另一套見解。他解釋，陳進財動過髖關節手術，行走不便，出入才會用計程車代步。居服員形容陳進財，如果感到不高興會表現出來，但如果強硬一點對待，他就會縮回去，是一個比較膽小的人，「陳進財過去從來沒有過暴力犯罪，那到底是什麼刺激他，犯下這麼重的罪行？」

律師引用筆錄指出，陳進財的室友也曾和顏翁借過錢，知道對方計算利息的方式，根據室友描述，顏翁算陳進財的利息「算很重」，例如月初借了3萬不還，月底還要算利息，這樣加上去根本還不完，還說陳進財為了還錢，還到沒錢生活。律師認為，這些說法都能解釋，陳進財為何會在被催討時被激怒。

律師強調，陳進財是真的很後悔，說他每天晚上想都想不明白，「好好的社會補助3萬塊不領，幹嘛王八蛋去做這個牢？」他真的不知道。律師坦言，陳進財已經很努力在回想當時發生什麼事，想要給各位一個交代，但他真的辦不到，他說的越多，只會讓各位覺得他在狡辯。陳進財也跟律師們說過，不知道該怎麼跟被害人家屬說明，「他也看見了他們的情緒，只是一如他過往的作風，他又縮回去了。」

