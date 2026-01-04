賭博電玩也採無人商店 警便衣偽裝賭客掃蕩

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲董姓男子以夾娃娃機店為掩護，「掛羊頭賣狗肉」設置賭博電玩，並採無人商店模式經營，以規避警方查緝，桃園警分局警方昨(3)日前往查緝，當場查獲28歲吳姓及30歲周姓賭客，吳男還是通緝犯，後續拘提董男到案，訊後依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局表示，行政組掌握情資，董男於桃園區國際路以經營夾娃娃機店為掩護，內部設置賭博電玩，以骰子跳動後組成花型決定賠率，利用通訊群組招攬客人前來消費，為規避警方查緝，採無人商店模式，店內無任何服務人員，客人從進門到操作機台對賭均自行處理，董男則利用通訊群組及遠端視訊掌控現場狀況，若客人贏錢再另行交付。

廣告 廣告

行政組與轄區龍安所立即組成專案小組進行監控，經掌握其運營模式完成蒐證，待時機成熟於昨日持桃園地院核發的搜索票進行查緝，便衣員警偽裝客人進入店內，當場查獲賭客吳男及周男，吳男因涉嫌傷害及詐欺案件被發布通緝中，查扣賭博機台及賭資2萬餘元等相關證物，後續拘提董男到案，全案依賭博罪嫌移請偵辦，並將持續查緝掃蕩黃賭毒等違法場所。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

嘉義台82快速道路小客車高速行駛自撞 駕駛拋飛摔落路面

驚悚畫面曝！女蹲路邊逗狗遭休旅車輾入車底 愛犬當場身亡

