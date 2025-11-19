賭博.網暴滲透 遊戲平台Roblox 嚴查年齡

示意圖 /shutterstock達志影像

每天保守估計吸引超過7千7百80萬活躍用戶的，知名兒少網路遊戲線上平台Roblox，已是全球Z世代孩子們的共同童年記憶：玩遊戲、打扮虛擬分身，到和朋友聊天，像一座永不打烊的數位遊樂場。但近年來在Roblox上爆出的犯罪事件層出不窮：跨國網路霸凌、兒少性剝削，甚至有三、四個知名的「遊戲」根本是賭博，英國調查顯示背後都是犯罪組織在操盤。Roblox為了保護未成年用戶，宣布從明年一月起，強制推出史上最嚴格、宛如「按年級分班」的年齡驗證制度，不僅嚴格限制兒少在平台上的聊天對象，用戶幾歲也是AI說了算。

Roblox平台公關總監 凱(2025.6.24)：「我們有一些哈密瓜、這裡有些梨、還有番茄和藍莓。」

全球每天活躍使用者超過7千7百80萬人，美國大型線上遊戲創作與社交平台(Massively Multiplayer Online Game Creation and Social Platform)Roblox，是許多Z世代兒童與青少年的重要回憶之一。任何人都可以在平台上創作設計自己的遊戲、買賣道具或代幣、透過平台虛擬貨幣交易、建立自己的虛擬互動形象等等。由於使用者多為孩童與青少年，10月20日亞馬遜雲端網路服務(Amazon AWS)，以及11月18日網路安全服務公司Cloudflare大當機，就讓許多人擔心：影響家中孩童使用安全。

英國電腦學會網路安全專家 柏格斯(2025.10.20)：「所以好消息是，這類問題通常解決得相對較快，與網路安全沒關聯，我認為這點要強調。」

Roblox上的虛擬商店暫時打烊，或虛擬分身暫時不能與朋友互動幾小時，忍一忍也就過去了。但若平台本身安全驗證機制不周全，會影響孩子的可都是活人。這個Roblox平台上，畫面色彩豐富又充滿童趣的遊戲，其實是賭博。

美國16歲Roblox使用者 (化名)羅伯特(2024.12.17)：「一開始我只會下注一點點，然後逐漸加碼。」

這位美國16歲少年承認自已有網路賭博癮，而且14歲起就在Roblox上這個「兒童遊戲」中下注，身邊的朋友曾有一次輸掉相當約8千台幣的零用錢，傷心得揚言要輕生，羅伯特只叫他「冷靜點」，但最後兩年間，羅伯特賠掉了約合台幣6155萬，此時他比合法賭博年齡還小了七歲。去年12月，英國天空新聞(SKY NEWS)調查報導：Roblox上用平台虛擬幣Robux開賭的賭場遊戲，規模最大的3家，每月促成數百萬英鎊投注，吸引280萬訪客，包括相當多未成年人。

英國博彩委員會執行長 羅德茲：「這些非法賭場經營者都是罪犯，他們背後是犯罪集團支持。」

更糟糕的是，這個所謂兒童遊戲平台上的聊天室裡，混跡著許多存心不良的年長者、心態不正常的厭女者、現實生活中受挫而在網路上尋找發洩的人..等等。從兒童性剝削、網路霸凌、勒索要脅等樣樣都來，天空新聞的記者與英國網路犯罪調查員訪談，發現連「跨國霸凌」都能在這個平台上發生。

英國網路犯罪調查員 (化名)基莉：「他們會向執法部門謊報案情，希望讓荷槍實彈的警察，出現在受害者家門口(嚇她)。(此案例中)霸凌者們盯上在美國的女孩，因為這女孩拒絕他們的要求，不願在鏡頭前脫衣。」

眼看Roblox聊天室變成犯罪溫床，Roblox鄭重宣布：為了保護孩童與青少年用戶，明年1月要啟用新的年齡驗證功能。尤其是針對聊天室使用者要加強監管，並根據年齡將使用者分組，限制可以通訊的對象。

Roblox創辦人兼CEO 貝祖奇：「孩子們可以接觸許多其它應用程式，是可以分享圖片和發送文字訊息的。所以，我們在Roblox上最重要的工作之一，就是讓用戶們持續使用，但不能分享圖片，確保所有文字可以被過濾，使我們可以監控任何會造成重大危害的內容。」

這個堪稱史上最詳細，宛如「按照年齡分班」的驗證機制，首先會要求用戶驗證身分證件，但五、六歲的小孩，許多並還沒有駕照或護照，就只能用自拍影片來代替。9歲到21歲間，依照年齡每兩歲為一個區段，孩童或青少年使用者，被系統允許可聊天的對象，頂多就比自己大兩歲。但只大兩歲的「學長姊」真的就無法針對或教唆「學弟妹」，做出甚麼危險的事？許多犯罪專家還是存疑。12月起這項新機制，將在澳洲、紐西蘭、荷蘭等地的Roblox平台上開始強制實施，2026年1月則擴及全球市場。更年幼的未滿9歲用戶，則需要家長同意才能讀取訊息。關於年齡驗證拍影片這件事，可能也需要家長幫忙，但最後把關的，不是活人。

Roblox創辦人兼CEO 貝祖奇：「我們將使用人工智慧做臉部年齡檢測，對象是所有Roblox上可使用通訊功能的用戶。」

Roblox表示，會透過第三方公司Persona提供的AI技術，來估算用戶的年齡，影片在處理完成後會立即刪除，以保護用戶隱私。總而言之，若遊戲平台成為孩童或青少年生活中，不可或缺的必需品，家長足夠的監管，勢必也不可或缺。

