賭城民宅驚見非法實驗室！存放數千種不明樣本 中國籍屋主背後「水很深」

美國拉斯維加斯的一處寧靜社區驚傳藏有神祕的非法生物實驗室。（翻攝自Las Vegas Metropolitan Police YT）

美國內華達州拉斯維加斯的一處寧靜社區驚傳藏有神祕的非法生物實驗室。當地警方與聯邦調查局（FBI）在接獲違章建築檢舉後，上週六（1月31日）前往搜索，竟在民宅上鎖的車庫內發現大量不明生物物質與專業實驗設備，目前已緊急採集超過1,000件樣本送往FBI實驗室化驗。這起案件因涉及潛在的恐怖主義威脅，已由聯合反恐任務小組接手偵辦。

綜合美媒報導，調查現場宛如恐怖電影，執法人員在多台冰箱與冷凍櫃中發現大量裝有不明顏色液體的試管、加侖裝的不明溶液，甚至還有離心機、生物安全櫃及相關標記設備。

拉斯維加斯大都會警察局長透露，現場物品與2023年在加州里德利發現的非法實驗室高度相似，該案當時震驚全美，因為實驗室內竟存放著標示為伊波拉病毒、HIV、肺結核、瘧疾及新冠肺炎等極高危險性的病原體，甚至還有上千隻經過基因改造、具備人類免疫系統的實驗小鼠，據稱是用來模擬人體感染新冠病毒的反應。

更令人擔憂的是，這兩起非法實驗室的幕後屋主均指向同一名中國籍男子祝加貝（音譯，Jia Bei Zhu，又名 David He）。祝加貝被指控是中國政府支持的跨境犯罪組織成員，且曾是中國國有企業高層，疑似與軍民融合計畫有染。根據美國國會調查委員會的報告，這些非法實驗室運作期間，曾收受來自中國銀行體系數百萬美元的不明資金，極可能涉及竊取美國智慧財產權及非法進行病原體研究。

目前，該物業經理已因非法處理危險廢棄物及違反簽證規定持有槍械遭到逮捕。而屋主祝加貝雖然目前已因加州案在聯邦監管中，但其委任律師全盤否認涉及拉斯維加斯的實驗室活動。這起橫跨兩州的非法生物研究案已引發國會高度關注，聯邦議員強烈要求關閉法規漏洞，嚴防這類受外國資助、隱藏在民宅社區內的「生物定時炸彈」再次威脅公眾安全。

