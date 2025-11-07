賭城沙漠 驚見逾300堆火化人骨殘骸
據報導，聯邦調查人員正在調查拉斯維加斯附近的沙漠中，所發現的300多堆火化後的人類遺骸。
根據拉斯維加斯媒體KLAS電視台報導，今年7月，一名當地男子在內華達州的瑟奇萊特鎮（Searchlight，位於拉斯維加斯以南約一小時車程處）附近，偶然足踏這些遺骸，此事首度曝光。
至8月，美國土地管理局（BLM）官員確認這些遺骸屬於人類。這些遺骸是被火化過的細碎人骨，後被稱為「火化後骸骨」，據悉是被散落於拉斯維加斯市郊區一處荒漠的土地上。
KLAS電視台報導，棕櫚殯儀館及墓園服務公司（Palm Mortuaries and Cemeteries）的工作人員於周三（5日），前往現場移走了約315堆這些火化後的骸骨。
棕櫚殯儀館和墓園的總裁迪盧洛（Celena DiLullo）解釋火化後骸骨是如何運到墓園的，並向電視台表示：「我認為要確保這些人不被遺忘、不被掉棄，對我們而言至關重要。對於我們的社區和我們的專業來說，展現出我們對這些人的關懷，亦是非常重要。」
據報導，土地管理局 (BLM)和拉斯維加斯都會警察局仍在調查此事，但仍未得知遺骸來源。早期的報導顯示，這些火化後骸骨可能是由一家商業殯儀館傾倒的。
根據內華達州法律，人們可以在公共土地上撒骨灰；在一般情況下，法律並不禁止撒灑火化後的遺骸。然而，土地管理局的規定卻禁止在聯邦土地上，進行商業性的火化遺骸撒灑活動。發現火化遺骸的沙漠地區，正是位於美國土地管理局管轄的土地上。
至今，當局據報尚未確定任何嫌疑人，也未確認遺骸是否與個別的殯儀館有關。
更多世界日報報導
贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨莫沖昏頭
年近50歲沒有任何退休儲蓄？幾個簡單方法幫助扭轉局勢
裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事
其他人也在看
新！台中環保局、農業局長遭免職 接替人選曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息！原先台中市環保局長陳宏益、農業局長張敬昌因執行非洲豬瘟，被台中市府認定，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，今（6）日起免除兩位局長職務；同時，環保局長及農業局長則分別由吳盛忠接任，以及市府參事李逸安代理。民視 ・ 1 天前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
台中非洲豬瘟案市府懲處開鍘 2局長1處長即日起免職
今(6)上午台中市長盧秀燕於上午10時40分府開完前進應變所記者會，隨即於中午12時08分對外發布：台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務；動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票
立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特自由時報 ・ 3 小時前
新北推「左流右新」接種站 長者打疫苗抽iPhone 17
（記者陳志仁／新北報導）秋冬傳染病威脅升溫，新北市政府衛生局於11月1日起，擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲 […]引新聞 ・ 1 天前
美政府停擺36天史上最久！影響範圍、經損規模一次看
據《BBC》統計，約有140萬名聯邦公務員目前被迫放無薪假，或在沒有薪水的情況下工作。雖然政府停擺在美國政治史上並不罕見，但這次的情勢格外緊張，因為總統川普（Donald Trump）自2025年1月重返白宮後，立即著手大幅縮減聯邦政府規模，並揚言將利用這次預算危機進一步推動人...CTWANT ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 3 小時前
豬瘟防疫究責 台中市農業局、環保局長、動保處長全下台
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市上個月爆發非洲豬瘟，台中市府有多項行政過程疏失，原今（6）日公布的專案報告指出，首波懲處名單僅有2名基層人員，但台中市政府又接著宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，免去兩位局長職務。 台中市府表示，除農業局、環保局之外，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確...匯流新聞網 ・ 1 天前
明年花火節旺季動支4800萬包機 陳光復：澎湖居民優先
澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日上午正式開議，縣長陳光復率領團隊向議會進行施政報告，並感謝議會長期以來對縣政的支持與監督。而計畫在明年旺季花火節期間，動支4800萬元向華信航空包機，則成為議員關注焦點。中時新聞網 ・ 21 小時前
中度磁暴來了！明起33小時「無線電、導航恐中斷」
據美國國家海洋和大陸管理局（NOAA）模式資料預測，地磁擾動將明顯增強至中度或強烈等級，預估影響長達33小時，台灣中央氣象署示警，衛星導航、低頻和高頻無線電通訊可能會短暫中斷。中天新聞網 ・ 23 小時前
保守派大法官也不挺！ 川普關稅案最快幾周內裁決
【緯來新聞網】美國最高法院5日就川普政府徵收關稅的合法性進行辯論，焦點在於總統是否能以《國際緊急經濟緯來新聞網 ・ 1 天前
登革熱防線往北移 汐止確診新北首件本土病例
（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府衛生局下午表示，汐止區出現新北市今年首例本土性登革熱病例，1名女性確診，5名同住者皆無不適。市府展開病媒蚊密度調查、環境孳清及噴消，並呼籲民眾加強居家防疫。中央社 ・ 1 天前
加強校園與東南亞食品查核 嚴防不法豬肉流入校園
臺東縣衛生局為防範斃死畜禽肉非法流入市面，持續稽查把關防範不法豬肉流入，分別針對營養午餐團膳業者、販售中國及東南亞食品餐飲販賣業者等，進行加強校園午餐與東南亞食品查核，結果皆未發現違法情事，後續將持續國立教育廣播電台 ・ 21 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
桃園夜市必吃！排隊也要等的烤馬鈴薯，人氣招牌「雙倍起司」濃郁爆漿，綿密鬆軟口感太犯規
每次到桃園觀光夜市十次有9次會到這間「 桃園夜市烤馬鈴薯」報到，因為我家二個小孩熱愛這家烤馬鈴薯，即使在家已經很常吃馬鈴薯還是都會來報到，除非真的人很多排很久，不然我們都會買1~2份外帶，即使現在ANITA到外地讀書還是每次看到就要來上一份，雖然只是夜市裡的一個攤位，卻擁有著足以讓饕客甘願排隊等候的魅力。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
柯蕭爆料！奪冠當下以為被追平 被提醒「我們贏了」才停止熱身
體育中心/蔡晴景報導洛杉磯道奇在世界大賽第七戰擊敗多倫多藍鳥，成功蟬聯冠軍，封王後成員們上一檔由貝茲（Mookie Betts）主持的節目，一起回顧系列賽。其中準名人堂強投柯蕭（Clayton Kershaw）爆料，奪冠當下他完全搞不清楚狀況，是靠隊友提醒才知道比賽已經結束。FTV Sports ・ 3 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 4 小時前