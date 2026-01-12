賭城消費性電子展 AI產品性能飆升

科技業年度盛事美國消費性電子展，在美國賭城拉斯維加斯登場，輝達執行長黃仁勳率先亮相。

黃仁勳公開新一代AI超級電腦平台Vera Rubin，由6款全新晶片組成。跟前一代Blackwell相比，Vera Rubin的訓練表現提升3.5倍，整體效能也暴增5倍。

輝達.超微同場較勁 大秀新品AI平台

超微最新AI伺服器機架Helios，搭載72顆MI455X加速器，及由台積電2奈米製程打造的EPYC Venice CPU，可支援高達2.9 ExaFLOPs的AI算力，最快今年第3季，就會供貨給OpenAI。

輝達推自駕車方案Alpamayo北美上線

輝達宣佈進軍自駕車領域。輝達的AI模型Alpamayo，能讓汽車像人類一樣思考，推理複雜的路況跟預測軌跡。今年第一季賓士CLA系列車款，將率先搭載Alpamayo，在北美上線，AI競賽白熱化，不只反映在電腦科技。

家電.娛樂休閒工具 大量融入AI元素

今年CES消費性電子展有4500家廠商參加，從服務型機器人、小巧可愛的陪伴型機器人、電動鞋、下棋機器、美容儀到骨盆修復帶，都融入了AI元素。

廣告 廣告

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

黃仁勳預告「若受邀應會出席北士科總部簽約」！傳月底再現兆元宴

CES賭城登場！蘇姿丰秀最新款晶片 樂高推互動式AI積木

CES發表演說 黃仁勳宣告新一代Rubin晶片已全面量產