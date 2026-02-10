賭城「維加斯環線」地下隧道網不塞車 Tesla專屬

2026年2月間，一輛特斯拉汽車駛過拉斯維加斯地下環線。（Ty Oneil / 美聯社）

洛杉磯ABC 7電視台報導，特斯拉(Tesla)執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的「無聊公司」（The Boring Company）在拉斯維加斯打造的「維加斯環線」（Vegas Loop）地下隧道網，本周再度面臨內華達州立法者的嚴厲審查。針對該計畫涉嫌違反職場安全及環境法規，議員們表達了高度關切。

內華達州立法者上周花費數小時質詢州政府安全官員，聚焦於「無聊公司」涉嫌違規的行為。該公司目前除了在拉斯維加斯營運，亦計畫在納許維爾（Nashville）與杜拜（Dubai）推展隧道工程。儘管該公司代表拒絕出席聽證會，但提交了書面回覆為計畫辯護。

其選區包含隧道計畫的民主黨籍州眾議員瓦茨（Howard Watts）接受美聯社採訪時說：「我認為這家公司的行為表現得彷彿凌駕於法律之上，只想按自己的規則玩遊戲。」

自2021年啟用以來，「維加斯環線」在拉斯維加斯會展中心提供免費接駁，並對前往特定酒店、賭場及機場的行程收取4至12元的費用。在公共運輸相對匱乏的拉斯維加斯，該計畫已獲准在未來幾年內建設長達109公里的隧道與104個站點。

然而，該公司面臨多項指控。在2020年至2026年間，內華達州職業安全與健康管理局（OSHA）共接獲17件相關申訴。去年，ProPublica報導指出，該計畫涉嫌近800項環保違規。

在已調查的申訴案中，一項調查揭露了八項違規，包括：

•員工受傷：約15至20名員工因接觸化學促進劑而受傷。

•設施缺失：現場未提供淋浴設備供遭噴灑促進劑的員工清洗。

•巨額罰金：該公司已支付近60萬元罰金，多數是因排放未經處理的廢水而被地方水利部門開罰。

此外，瓦茨議員還揭露了2025年9月的一起意外：一名工人在隧道內被夾在兩條長達1.2公里的管線間，導致粉碎性骨折，最終須動用起重機救出。該公司當時回應稱正進行調查，並強調員工安全是首要任務。

儘管爭議不斷，內華達州去年撤銷了一筆超過42萬5000元的罰金。該罰金源於2025年5月兩名消防員在演習時遭受化學灼傷。

州政府法律顧問表示，由於OSHA的報告存在錯誤與異常，難以達到裁罰所需的舉證責任；調查發現該兩名消防員當時未穿著第二層防護衣。此舉引發民主黨議員批評共和黨籍州長隆巴多（Joe Lombardo）政府對馬斯克的公司過於縱容，但州政府官員對此否認，強調決策未受外部壓力干擾。

儘管負面新聞纏身，對於許多商務旅客來說，隧道系統依然極具吸引力。尤其在CES消費電子展期間，特斯拉接駁車往來不絕。

瓦茨議員表示，立法機關可能會在明年會期提案，縮短違規裁定與申訴的時程，以加強對企業的監管。

