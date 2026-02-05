賭城Airbnb竟藏非法生物實驗室 中國籍屋主涉加州舊案、FBI查獲逾千可疑試管

2026年1月31日，美國拉斯維加斯警方在一處民宅查獲非法生物實驗室。拉斯維加斯警局／美聯社



美國內華達州賭城拉斯維加斯一處民宅竟暗藏非法生物實驗室。當地警方表示，已協助聯邦調查局（FBI）破獲這處實驗室，查獲逾千個含有不明液體的化學容器。調查指出，這處民宅也在Airbnb出租，屋主為中國公民祝加貝，早在2023年就因於加州鄉間經營非法生物實驗室而遭拘留。有學者爆料稱，祝加貝的父母都是效忠中共的醫療專家，背景似不單純。

《今日美國報》、美聯社報導，拉斯維加斯警方週一（2/2）表示，上週六（1/31）已協助FBI執行搜索令，搜查該市一處住宅，直至週一凌晨才結束，過程中查獲數個冰箱，內有裝盛不明液體的試管及燒杯，共計逾1000件證據，已送交FBI實驗室進行檢測。

警方指出，這些民宅的屋主為62歲的David He，又名祝加貝（Jia Bei Zhu），他涉及2023年在加州鄉間破獲的非法生物實驗室一案，當時已遭聯邦政府逮捕。

祝加貝2023年在加州被捕的檔案照。翻攝網路

拉斯維加斯警方已逮捕55歲男子索羅門（Ori Solomon），他是該民宅的物業經理，被控處理或排放危險廢棄物。

警方指出，這處民宅還在Airbnb上出租。《拉斯維加斯評論日報》報導，有數人因此生病，其中兩人「病危」。

警方週一表示，他們是在一週前收到情報，稱拉斯維加斯東北區的一處民宅可能存放實驗室設備及潛在危險材料。

警方表示，特警隊上週六執行搜索令，將住宅內三名租客帶離。調查人員隨後搜查了鎖住的車庫，先用無人機及戰術機器人進行區域清理與空氣採樣，然後穿戴防護裝備的調查人員才進入。

調查人員發現多台冰箱、離心機及實驗設備，共存放逾千支裝有不明液體的試管及化學容器，其中一個裝試管的透明塑膠袋上印有紅色生物危害標誌。

警方表示：「隨著調查深入，我們得知該房產擁有人與2023年加州里德利（Reedley）的非法生物實驗室調查有關。在加州案件中，調查人員發現可能涉及傳染病的材料，包括肝炎、新冠病毒（COVID-19）、愛滋病毒（HIV）、瘧疾及其他潛在危險病原體。」

目前還不清楚拉斯維加斯這些生物實驗室查獲的液體含有哪些病毒。

前香港大學公衛學院病毒學家閆麗夢在X平台爆料，引述中國科協期刊《今日科苑》內容指，祝加貝出身於「意識形態忠誠」的中共黨員家庭，父親是中共軍民融合醫療領域專家祝總驤，母親朱蓬弟也是中國一間國家研究院的醫療專家。

