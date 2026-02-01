賭場流竄雙和抓不怕！永和警逮23人 辣腿荷官移送畫面曝光

警方將相關涉案人移送。（圖／翻攝畫面）





新北市永和警分局近日接獲線報，一個在雙和地區流竄的德州撲克職業賭場，儘管多次被警方查獲，但仍不斷找點重起爐灶，前天（1月30日）晚間，持搜索票前往永和中正路查緝，當場逮捕林姓賭場負責人、荷官、工作人員、賭客共計23人，並查扣賭資12萬餘元，全案詢後依賭博等罪嫌偵辦。

據了解，34歲林姓男子專門經營職業賭場，在雙和地區流竄，去年4、6月均曾有被警方查獲私設德州撲克賭場的紀錄，但他依舊不知悔改，去年12月間，改以德州撲克協會名義，在永和區中正路以每月9萬元價格租下店面，掛羊頭賣狗肉，更在臉書上大方攬客。

身穿短裙的辣腿荷官被移送。（圖／翻攝畫面）

永和警方接獲線報，經多日蒐證後，前天（30日）晚間，持新北地院核發的搜索票，動員30名警力前往查緝，一舉逮捕林姓負責人、工作人員以及賭客共計23人，查扣賭資12萬5千餘元，賭資籌碼、撲克牌、帳冊、監視設備及抽頭工具等證物，全案詢問後，將負責人林嫌、工作人員及賭客依賭博罪嫌移送法辦。

永和分局強調，任何形式的非法賭博行為，無論包裝為競技、協會或私人聚會，均屬警方重點查緝對象，呼籲業者勿心存僥倖，民眾亦切勿參與不法賭博，警方將持續強力掃蕩各類不法行為，以維護轄區治安與良好社會秩序。

大批警力將賭客團團包圍。（圖／翻攝畫面）

