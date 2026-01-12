賭場藏身大安公園旁民宅 警接獲檢舉逮捕7賭客

大批警力登門下樓突襲搜索，多人圍成一桌，正在玩德州撲克。現場查扣賭資有9萬6000多元，並且扣下各式賭具。更關鍵的是，警方查到抽頭籌碼以及面額12萬多的賭客籌碼，認定涉及非法聚賭。

當地居民說，「我車子從那邊騎嘛，我一看到這邊好多警察車。」

這處地下賭場用民宅掩護，開在台北市大安區的瑞安街巷弄，鄰近大安森林公園，從外觀來看幾乎難查異狀。但轄區員警接獲檢舉，現場出入複雜，展開查緝。日前帶回賭場業者等人，坦承在去（2025）年底承租住宅，私設賭場營利。

台北市大安分局瑞安街派出所長陳春玄表示，「當場查獲場主及荷官各1名，賭客7名聚眾賭博。現場查扣賭資及相關賭具一批，警方依法將涉案人員依《刑法》賭博罪移送法辦，其餘賭客依《社維法》裁處。」

涉案業者與荷官，儘管2人坦承犯行，依舊被依賭博罪嫌移送；至於在場的7名賭客，則被依《社維法》裁處。