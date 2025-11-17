賭大氣系招牌放鳥400人！地理系出手「祭350杯手搖飲」 業者也證實

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

上周遇上「鳳凰」颱風來襲，就有網友在台大學生粉專賭上「大氣系招牌」，預言台北至少放2天，若賭輸就請300份雞排和波霸奶茶，之後再發文表示，要在昨(16)日兌現承諾，但遲遲未現身，直接放鳥一票民眾。對此，粉專再出現貼文表示「大氣系祭品文，地理系出！」提供350杯手搖飲兌換，飲料業者也留言證實。

一名網友日前在粉專「黑特帝大」發文表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！11/12～11/14 台北至少放兩天颱風假！少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各三百份！」瞬間引起熱議。台大大氣系學會則強調，該文是發在匿名版上，不能確定發文者是否為本系學生，希望大家不要過度將此文與系做連結。

廣告 廣告

最後預言翻車，疑似該名網友也在粉專再發文表示，「來嚕~來嚕 雞排+珍奶來接你了呦~11/16雞排+珍奶！(300份)傅鐘，中午12點，發完為止，敬請期待！」怎料，昨日400人在現場等待兌現，但過了許久卻不見祭品身影，紛紛失望而歸。

沒多久，粉專又有一篇匿名文表示，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧，這邊承諾週一11/17中午12點一樣時間，丘森茶室北車店（北車微風廣場二樓西三門電扶梯上去），提供300杯手搖飲兌換（先到先兑），大氣系祭品文，地理系出！」

貼文一出，手搖飲業者「丘森茶室」也留言證實，「是真的！地理系學號b92學長已付清」、「剛剛B972080xx學姊加碼50杯，感謝地理系」，網友則紛紛喊「帥啊 地理系」、「謝謝地理系」、「地理人勝利」、「了不起，負責！」、「地理系比較大氣」。

原始連結







更多華視新聞報導

自稱台大大氣系生放鳥！ 地理系補350杯飲料 今午北車發放

他賭大氣系招牌喊「台北至少放2天」！ 台大大氣系學會：勿過度與本系連結

賭上大氣系招牌！ 他預言「台北至少放2天」：少1天請百份雞排+波霸奶茶

