社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導

白天經營茶室喝茶唱歌，晚上卻化身職業賭場！淡水警方前往中山路，稽查一間沒有招牌的無照「茶室」，平常多半是提供退休老人，聚會喝茶唱歌，晚上竟偷偷開起賭場，主要賭的是「十八骰仔」，就有賭客剛領到普發一萬現金，立刻跑來賭博，還沒贏錢當場就被警方查獲。

警方vs.賭客「不要動喔我們有搜索票配合一下。」警方破門稽查，所有銀髮族賭客，大家你看我我看你，根本反應不過來，好幾把千元大鈔，還擺在賭桌上，完全來不及收，甚至還有人，就連車禍摔斷手，忍著疼痛也堅持要賭，一併遭逮捕。中山路派出所所長張智博表示「一舉查獲陳姓曾姓兩名女負責人，及八名賭客現場查扣賭資150萬元，多項賭具及監視設備。」警方vs.賭客「妳來看喔我們在點看清楚。」

廣告 廣告

賭客剛領普發一萬試手氣 摔斷手「賭性堅強」也要賭

一名６５歲楊姓賭客剛領普發現金一萬 跑來賭博「試手氣」還沒贏錢先被逮（圖／民視新聞）

淡水警方破獲一間無招牌茶室，藏身民宅，半夜化身職業賭場，吸引不少爺爺奶奶級賭客上門，而賭場白天經營茶室，提供退休老人喝茶聊天，晚上則開起職業賭場，賭的則是「十八骰仔」，77歲的媽媽和53歲的女兒，為共同負責人，警方一共查獲八名賭客，小小一間賭場，賭資就高達150萬。中山路派出所所長張智博表示「全案依刑法（賭博罪），及社會秩序維護法偵辦。」

賭客剛領普發一萬試手氣 摔斷手「賭性堅強」也要賭

賭場母女檔負責人 一併遭警方帶回警局（圖／民視新聞）

被帶回的八名賭客中，其中一名65歲的楊姓男子，還是剛領到普發的一萬元現金，晚上立刻跑來賭博，試試看剛領前的手氣，只是還沒贏錢，就遭警方查獲，連同兩名負責人，通通進了警局。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：賭客剛領普發一萬試手氣 摔斷手「賭性堅強」也要賭

更多民視新聞報導

NBA賭博風暴擴大 湖人隊多名職員被要求交出手機與通聯記錄

北市警深夜掃蕩地下百家樂賭場！帶回60餘人 查獲逾百萬元賭資

黃金.紅包大放送! 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網

