賭沈伯洋選台北市長 謝寒冰喊「一定站台」：跪著直播、發100份雞排

記者楊士誼／台北報導

謝寒冰說，若沈伯洋參選台北市長，自己一定會去站台，還會發出一百份雞排，更說若民進黨主席賴清德提名沈伯洋出戰，他就跪著直播，且會喊「感恩主席，讚嘆主席」。（圖／資料照）

外界仍好奇民進黨將派誰競逐台北市長，目前亦僅有壯闊台灣創辦人吳怡農登記，而先前遭曹興誠點名的民進黨立委沈伯洋則表示「戰場在立法院」。資深媒體人謝寒冰則說，若沈伯洋參選台北市長，自己一定會去站台，還會發出一百份雞排，更說若民進黨主席賴清德提名沈伯洋出戰，他就跪著直播，且會喊「感恩主席，讚嘆主席」。

謝寒冰在政論節目上稱，若民進黨提名沈伯洋參選台北市長，他就會發出100份雞排，且若沈伯洋願意，他也會幫忙站台。謝寒冰更表示，如果賴清德提名沈伯洋出戰，他就跪著直播，且會喊「感恩主席，讚嘆主席」。

廣告 廣告

謝寒冰稍早也在個人YT發影片表示，自己跟曹興誠「英雄所見略同」，那些說沈伯洋選不贏蔣萬安的言論都是失敗主義，「我的想法跟曹董一模一樣」，他說，蔣萬安看到沈伯洋出來選會嚇死、嚇得瑟瑟發抖。謝寒冰稱，民進黨常講「戰士沒有選擇戰場的權利」沈伯洋的意願並不重要，只要黨叫他出征就該出征，「沒想到我跟沈伯洋心有靈犀一點通」，沈伯洋在接受周玉蔻訪問時便說出「戰士沒有選擇戰場的權利」，謝寒冰則大讚「這就是勇者」。

謝寒冰也對賴清德喊話，曹興誠大力支持，沈伯洋只要出來所有網紅都會支持他，連「黑熊學院三百萬勇士」都會，他衷心期待也準備要發出雞排。

更多三立新聞網報導

建議韓國瑜聲援沈伯洋？侯友宜表態：國人的人權「中國不應該干涉」

遭中國通緝「我更該出國」！沈伯洋：讓大家知道他們喜歡狐假虎威

反擊韓國瑜！賴清德再喊「不該為侵略者找藉口」 沈伯洋：應譴責中共

憂選台北市長遭抹黑「負面聲量外溢」 沈伯洋：戰士沒有選擇戰場的權利

