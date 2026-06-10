賭王之女變拾荒法師 何超儀亂髮髒臉驚人造型曝光

【緯來新聞網】驚悚動作電影《拾荒法師》由《見鬼》知名導演「彭氏兄弟」彭順、彭發執導，陳子聰監製，港星何超（原名：何超儀）、波斯男神Iman、陳家樂、張文傑共同演出，該片將在韓國富川奇幻影展世界首映，並發布30秒超前導預告。彭氏兄弟表示：「我們兩兄弟多年前已很榮幸到韓國電影展，作品亦屢次得到評委嘉許獲獎！這次又再帶著《拾荒法師》重臨韓國富川電影節，確實有一種創作者『不忘初心』的感覺。」

何超儀在《拾荒法師》飾演一名拾荒者。（圖／852Films提供）

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在《拾荒法師》超前導預告當中，何超一頭亂髮、髒臉，演出拾荒者形象鮮明，更由救人者被誤當殺人者，一開始的大叫：「我沒有殺他啊！我是想去救人啊！」充份表現其演技，加上被水困在床中、施法對敵，以及Iman驚懼的表情等畫面，展現強烈驚慄與懸疑感。



何超在《拾荒法師》片中再度突破形象，演出帶有俠女氣質的拾荒者。談到電影將在韓國首映，她說：「對韓國的影展，我總懷著一份歉疚。數年前，我受邀擔任另一個韓國影展的頒獎嘉賓，沒想到就在頒獎禮前夕，突然接到老公（陳子聰）在澳洲病危的消息，只好臨時缺席，連夜趕赴澳洲照顧他。至今，我仍對那次的失約深感抱歉。而這一次，《拾荒法師》獲邀參加韓國富川國際影展，更成為這部電影的國際首映。我不僅能與已重拾健康的陳子聰一同出席，還帶著公司超級新人Iman一起前往。在榮幸之餘，也終於彌補了當年的遺憾。」



《拾荒法師》也是陳子聰自大動脈嚴重撕裂引發內出血，大病一場後復工後的首部作品，他表示：「這是一部超自然驚悚電影，把香港傳統的玄幻元素與新派的探案風格結合，希望給觀眾帶來嶄新的感覺，最驚喜的是從這部電影，我們看到一位非常有才華的新演員Iman，他必定成為一位受到國際矚目的演員。」



Iman以《拾荒法師》首次挑戰大銀幕，便獲邀參展。他開心表示：「我真的很自豪能夠參與這個項目，尤其是這是我第一次接觸電影演出。我很期待觀眾能看到我的表演，但最讓我興奮的是，能為國際觀眾打開一扇窗，讓他們一窺華人文化、哲學，以及對生命、死亡和來世的看法。作為一個外國人，透過這部電影學習的過程非常迷人，我相信國際觀眾會被深深吸引，並準備好迎接《Mage》宇宙即將到來的更多內容。」

Iman在新片《拾荒法師》表現亮眼。（圖／852Films提供）

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