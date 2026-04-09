賭癮難戒？竟是大腦成癮反應作怪 醫曝「打斷關鍵」 229

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

賭癮一輩子戒不了？不少有賭博問題的民眾或其家屬都有類似經驗，明明已經努力戒賭，甚至成功停賭一段時間，卻在某些時刻突然湧現強烈「想再賭一次」的衝動，讓努力在一瞬間全泡湯，醫師指出，這其實不只是「意志力不足」的問題，更可能是來自大腦的成癮反應，如果能成功「打斷」它，結果就會不同。

台北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師徐士閎表示，這種強烈的想賭衝動，在醫學上稱為「渴癮」（craving）。而在戒賭一段時間後，渴癮不減反增的現象，稱為「渴癮孵化效應」（incubation of craving），有時也俗稱為「渴癮反彈」。

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門診中就有患者已經三個月沒有賭了，生活看似回到正軌，債務暫時穩住，家人也開始放下戒心，沒想到某天下班，只是路過一間彩券行，儘管沒有停下腳步，更沒有打算進去，卻在那一瞬間，一個念頭閃過「只玩一下，應該沒關係吧？」，從此賭癮復發。

賭癮是不是永遠改不了？徐士閎表示，根據誘因敏感化理論，長期賭博會讓大腦中負責「想要」的系統被逐漸放大與敏感化，使個體對賭博相關線索變得特別敏銳。換句話說，不是「變得更喜歡賭」，而是「變得更容易想賭」，於是，博弈相關訊息、場域、畫面，甚至只是手上突然多出的錢、無聊的空閒時間，都可能在不自覺中觸發渴癮，即使當下沒有特別想賭、也沒有明顯快感，衝動仍會突然出現。

徐士閎提醒，更關鍵的是，這些反應往往是在「沒有察覺」的情況下發生。隨著停賭時間拉長，壓力暫時緩解、生活回穩，人也逐漸放下警戒，此時，一旦再次接觸到相關線索，大腦系統便會被迅速啟動，反而可能出現更強烈的渴癮，所以臨床上常見的情況是前幾周還撐得住，幾個月後卻突然失守。

徐士閎強調，渴癮其實是有高峰，它也會隨時間退去，那幾分鐘就是關鍵，在這段時間內，如果能成功「打斷」渴癮，結果可能完全不同。建議可透過「思考中斷法」，當腦中出現「只玩一下沒關係」、「這次可能會贏」，或單純一種難以形容的「心癢」時，可以刻意中止這個念頭，例如：彈橡皮筋、用冷水洗臉、起身離開現場，或立刻找人說話，看似簡單的動作，其實是在替大腦按下「暫停鍵」，幫助自己從衝動中抽離。

徐士閎說，針對賭博成癮問題，也可以求助「博弈門診」專業且系統化的評估與治療服務，透過誘因因應、認知重建與渴癮管理技巧，協助個案在真實情境中練習面對渴癮，並透過團體支持，提升並維持改變的動機。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

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