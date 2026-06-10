《賭神2》童星長大了！30年後重逢周潤發 感謝1句話改變人生

謝苗在10歲時曾參與《賭神2》演出。（車庫娛樂提供）

動作片《火遮眼》由「甄家班」出身、曾擔任《殺破狼》、《導火線》等經典港片動作指導，並以《九龍城寨之圍城》榮獲香港電影金像獎最佳動作設計的日本名導谷垣健治執導。該片集結多國武術大師，由「李連杰接班人」謝苗領銜主演，建立起極致瘋狂、拳拳到肉的「超狂動作新經典」，不僅動作場面打出新高度，謝苗與2位影壇傳奇銀幕老爸周潤發、李連杰的驚喜重逢，更掀起港片迷的集體回憶殺。

正當許多台灣觀眾對謝苗的印象還停留在《新少林五祖》、《賭神2》、《給爸爸的信》時，當年的「天才童星」其實多年來從未放下武術，持續在動作演技上瘋狂琢磨。如今歷經30多年，謝苗帶著更純熟的頂級武術驚豔全世界，在《火遮眼》中擔綱男主角，一舉一動都充滿大將之風，更獲得好萊塢獅門影業的青睞，搶下全球發行權。

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宣傳期間，謝苗有機會與過去的傳奇搭檔「發哥」周潤發、梁家輝重逢。周潤發一見到長大後的謝苗，臉上洋溢著無比驚喜，立刻送上大大的擁抱，還寵溺地捏了捏謝苗的臉頰。謝苗也當面再次感謝發哥，透露當年在他童星爆紅、最炙手可熱時，發哥曾語重心長地建議他「回學校好好唸書」，讓謝苗受訪時感性表示：「我非常感謝發哥，發哥當時要我回去上學，讓我過了一段正常人的生活，因為演員要接地氣，要有那樣的生活。對於我來說，是非常重要的，如果再讓我選一次，我肯定毫不猶豫還是會選上學。」

謝苗在《火遮眼》中為了拯救被綁架的女兒，化身全能殺神。（車庫娛樂提供）

除了周潤發，謝苗在去年父親節前夕，也與另一位「銀幕父親」李連杰驚喜重逢。2人當年在《新少林五祖》、《給爸爸的信》中的經典父子情深入人心，奠定了「功夫父子」的銀幕形象。在社群曝光的同框影片中，2人不僅重現了《給爸爸的信》中「父子一起同步洗臉」的招牌名場面，謝苗還調皮地送上卡通內褲，幽默呼應《新少林五祖》中兒子把父親內褲洗破的爆笑劇情，逗得李連杰笑罵一聲「臭小子」，隨即將他緊緊擁入懷中。謝苗在社群寫下：「我在努力長大，請您慢慢變老」，惹哭無數網民。

謝苗感性表示，無論是周潤發還是李連杰，這些前輩當年對他的教導和照顧，他一直銘記在心：「他們不只是教我演戲，更教會我怎麼做人。」這份「父子情」如今在《火遮眼》中迎來了跨世代的傳承。當年坐在戲院看李連杰捨身拯救「兒子謝苗」的觀眾，這回將在《火遮眼》中，看「父親謝苗」為了拯救被綁架的女兒，化身全能殺神。

除了滿滿的情懷，動作場面更是讓人全神貫注，導演谷垣健治這次邀集了來自全球的5位頂尖武術高手同台飆戲，除了謝苗，還包括《全面突襲》喬塔斯利姆（Joe Taslim）、《媽的多重宇宙》黎唯、《捍衛任務3》亞洋魯辛（Yayan Ruhian）及《浪客劍心》岩永丞威。《火遮眼》將於6月12日全台上映。

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