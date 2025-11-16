賭輸台大大氣系招牌又放鳥？隊伍排爆傅鐘「沒人發雞排」：再等等看

生活中心／黃依婷報導

自稱是台大大氣系的網友預測颱風假翻車，喊話發雞排卻不見人影。（圖／翻攝自黑特帝大）

日前鳳凰颱風侵襲台灣，就有一名自稱是台大大氣系的網友預測「台北至少放2天颱風假」，且發下豪語，「少一天我請100份雞排加波霸奶茶」，不過又在颱風離開後改口「真的沒錢了」，雞排300份仍會發，但飲料只有100份。然而，今（16）日12時就是該名網友說要發放的日子，不過傅鐘卻不見雞排、珍奶。

該網友9日透過臉書匿名社團「黑特帝大」發文表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌」，並預估11月12日到14日間台北至少放2天颱風假，甚至還強調「少一天我請100份雞排加波霸奶茶」，不過若是期間1天都沒放颱風假，自己就會請各300份。台大大氣系學會則發聲切割，表示無法確定發文者是否為本系學生，請外界切勿過度將此一文章與本系做連結。

結果台北市11、12日皆正常上班上課，讓大批網友湧入該篇祭品文，敲碗領雞排珍奶，而原PO也在12日晚間再度發文，宣布將於16日中午12時在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶。

不過，原PO於12日深夜再度發文，強調大氣系願賭服輸，週日將準時發放，屆時會以左右兩排各150份的形式發雞排，總共300份，但飲料數量只有100份，「真的沒錢了，先搶先贏」。另外，領雞排時要出示臉書或IG在台大大氣系打卡的證明。

然而，今日還未達發放時間，傅鐘現場早就出現滿滿人潮，不過時間一到，仍不見任何人要發放雞排或飲料，僅有延綿不絕的排隊人潮一路延伸到椰林大道，以及維持秩序的警衛，甚至還有人提到，自己當天早上6點就已經到現場等候；排隊人潮直到12點半開始陸續有人放棄離開隊伍，不過也有人表示「願意再等等看」。

