賭颱風假承諾發雞排引人潮 台大：不鼓勵此類活動

（中央社記者許秩維台北16日電）自稱來自台大大氣系的網友預測颱風假失準，承諾發雞排，吸引數百人今天聚集台大校內，卻未兌現。台大表示，無從確認發文者身分，校方也不鼓勵此類未經核准的活動。

日前一名自稱來自台大大氣系的網友在臉書匿名社團發文，預測11月12日到14日間台北至少放2天颱風假，少1天就請100份雞排和珍珠奶茶，如果都沒放就請各300份，引發網友熱議。

後來台北市未宣布放颱風假，這名網友事後承諾，16日中午要在台大發雞排和珍奶，今天吸引數百人聚集在台大校內的傅鐘排隊等候，但直到約定時間，仍未等到有人發雞排和珍奶。

台灣大學校方今天發布聲明指出，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

此次事件吸引大批民眾今天聚集在台大校內，台大提到，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，應事前依規定向相關單位申請與審核。

台大強調，此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則，校方不鼓勵、也不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另外，有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，應依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。（編輯：張雅淨）1141116