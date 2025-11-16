賭颱風假翻車！也不見300份雞排 一堆人台大排隊被放鳥了

有網友預測大翻車，宣布16日中午在台大傅鐘發雞排，結果今天中許多人前來排隊卻慘遭放鳥。（翻攝臉書／黑特帝大）

有位網友日前在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿，他賭上大氣系的招牌，預測11月12至14日，台北至少放2天颱風假，最終結果大翻車。後來又有疑似同一位網友po文，宣布11月16日中午12點在台大傅鐘發放300份雞排，今（16）日台大出現許多人潮排隊，但時間一到未看見有人前來發放，過來20、30分鐘後大家意識到被放鳥後，人潮才漸漸散去。

先前鳳凰颱風來襲前，有位網友11月9日在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿，賭上大氣系的招牌，預測11月12至14日「台北至少放兩天颱風假！」原po還強調如果少一天，會請大家吃100份雞排+珍奶，「都沒放 我請各300份！」

後來台北市那幾天都宣布照常上班上課，該名網友預測大翻車，疑似同位網友再度匿名po文，提到11月16日中午12點，會在台大傅鐘發放300份雞排+珍奶，並強調「發完為止 敬請期待！」

然而在消息曝光後，社群上又有人嗆聲放話要在現場持槍掃射，引發議論、通報校安人員。

今天早上6點多開始，就有民眾陸續前往台大傅鐘排隊，不過中午12點時間一到，卻遲遲未見有人拿雞排和珍奶前來發放，大約經過20、30分鐘左右，大家意識到被放鳥後，人潮才漸漸散去，事件曝光再度引起網路熱議。

