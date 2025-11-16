「賭颱風假」掀雞排珍奶之亂 台大發聲了：無法確認發文者身分

颱風假雞排之亂，台大也發聲了。資料照片



颱風假的網路賭注竟成為一場校園鬧劇！一名自稱台大大氣系學生日前預測，鳳凰颱風威力強大會讓台北市放2天颱風假，預言慘翻車，疑似原po文者發文承諾今天（11／16）中午發放300份雞排、100杯珍奶。但超過500人在台大校園內苦等卻遲未等到雞排、珍奶。台大發最新聲明表示，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本。另外，疑似原po文者又在該社群稱，自己是罪魁禍首向大眾致歉，坦言並非台大生，更非大氣系。但此事真假難辨，已經演變成一場網路匿名鬧劇。

針對相關爭議，台灣大學聲明指出，近日網路社群出現自稱台灣大學師生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾於校園內發送雞排與珍珠奶茶，導致社會關注，校園內並出現人潮聚集。為釐清事實及維護校園秩序，說明如下：

一、關於發言者身份與代表性

相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

二、關於校園活動與人潮聚集

校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

疑似罪魁禍首現身 道歉「我非台大生」

今晚約8點時，網友再度在匿名平台「黑特帝大」發文表示，「我是這次雞排之亂的罪魁禍首，說實話我並不是大氣系的學生，也並非台大學生。起初只是因為好玩發文，沒想到這麼多人被一連串的謠言、虛實給誤導，浪費大家的時間以及造成不良的的社會觀感。雖然我沒有這麼多預算，但為了結束這一連串的事件，我已盡微薄之力在西門xx雞排店訂購50份雞排（抱歉我恕不提供店名以及店家收據），提供給大家消消氣。將在11月21日星期五中午12:30分，在公館捷運站2號出口外發放。」但有許多網友留言表示，究竟誰是真？誰是假？已經無法分辨了。

