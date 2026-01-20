賭首相大位！高市將解散國會 提「台灣有事」

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗昨（19）日宣布，將於週五（23日）解散眾議院，預計2月8日舉行投開票。記者會上，她賭上首相大位，也再次提到「台灣有事」，指控中國利用「經濟脅迫手段」強逼他國，贊同自身的政治主張，更霸氣宣告：「一個不敢挑戰的國家，就不會有未來。」

日本首相高市早苗：「我將賭上首相大位，能否將國家交給高市早苗經營，我希望國民能直接做出判斷。」

挾帶70%以上超高支持率，高市早苗賭上首相大位，宣布將於23日解散眾議院，並於2月8日改選，力拚國會席次未過半。在記者會中，高市也再次提到「台灣有事」。

日本首相高市早苗：「中國軍隊在台灣週邊地區進行軍事演習，還透過控制世界賴以生存，並廣泛民用的供應鏈，迫使其他國家屈服於其要求，採取經濟脅迫的手段。」

高市將日本的安全，與台海和平深度掛勾，作為尋求支持的重要籌碼，還明確批評中國的經濟脅迫，表示將在今年內修訂安保三文件，以強化國防實力。

日本首相高市早苗：「一個不敢挑戰的國家，就不會有未來，只有保護的政治，無法帶來希望，未來不是別人為我們創造的，我們必須自己做決定，採取行動創造未來。」

記者會上，高市金句連發，展現十足魄力。她也祭出選戰紅包，為了緩解通膨壓力，正式拋出「2年內飲食類產品免徵消費稅」的政見。高市把食品減稅與「台灣有事」作為大選主軸，誓言打造敢於挑戰未來的日本強勢政權。她是否能將高民調，轉化為實質的席次，2月8日就能見真章。

