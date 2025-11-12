賭9縣市放假輸了！ 業者公布「100隻烤雞」領取地點、時間

▲ 圖／翻攝自「烤雞特攻隊 高屏嘉義店 」臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「鳳凰」颱風來襲，除了台大祭品文，一間烤雞業者也放話，賭今(12)日有9縣市會放颱風假，若沒全放就請吃100隻烤雞，沒想到南投、台東今正常上班課。對此，業者也兌現承諾，宣布2地各放生100隻烤雞。

「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」日前發文賭彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，12日都會放颱風假，「如上述縣市沒全放颱風假，就罰我請吃100隻烤雞」。

貼文一出，引起網友熱議，沒想到「鳳凰」強度減弱，業者也幽默表示「一覺醒來變天了，颱風好像變弱了，這麼多人留言……我剛去看，雞知道自己要被吃，現在慌張的走來走去，完全無心吃飼料。今夜我想靜靜……明天睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞」。

今日業者終於公布時間、地點，表示「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責。兩地各放生100隻烤雞，共200隻」，並提醒領取放生的烤雞，以現場排隊為主，無法預訂。

領烤雞地點、時間

11/15（六）南投市：南投市復興路426號，慶興宮

出爐時間：12:00、13:00，分兩個時段各50隻

11/22（六）台東市：娜路彎大酒店斜對面，連航路與興航街口，7-11豐喜門市旁

出爐時間15:00，一個時段共100隻

