賭9縣市颱風假失準！店家霸氣加倍送「200隻烤雞」

鳳凰颱風來襲，關於預測颱風假的「祭品文」不只有台大。烤雞業者「烤雞特攻隊」高屏嘉義店昨（11）日清晨在臉書發文，預測9縣市並用100隻免費烤雞當作「祭品」，結果預測失準，店家宣布加倍兌現承諾，分兩個週末在2縣市各送出100隻免費烤雞。

店家昨天凌晨1點多左右，在臉書寫下預測，認為彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮9縣市週三都會停班停課，如果沒有全數停班課，就請吃100隻免費烤雞，結果南投、台東、花蓮都未全部停班課，店家就算預測失敗。

停班課宣布前，店家也在留言區分享心情，風趣的語調在颱風天為網友帶來不少歡樂。「一覺醒來變天了，颱風好像變弱了」、「雞知道颱風減弱了，現在慌張的走來走去，完全無心吃飼料」，也有不少網友昨天上午10點就開始問「怎麼領烤雞呢」，店家笑回「又還沒開牌，急什麼急」、「哥，我還沒輸欸」；有人也笑稱「聽到有烤雞吃，颱風很識趣的走了」。

店家今（12）日也大氣加倍兌現承諾，「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責，兩地各放生100隻烤雞，共200隻」，比原先的祭品文多了一倍。

店家發放烤雞的地點：

南投市

11/15（六）南投市復興路426號，慶興宮

出爐時間：12:00、13:00，分兩個時段各50隻

台東市

11/22（六）娜路彎大酒店斜對面，連航路與興航街口，7-11豐喜門市旁

出爐時間15:00，一個時段共100隻

