賭9縣市「必放颱風假」 失準請吃烤雞 業者：雞無心吃飼料

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

烤雞連鎖店「烤雞特攻隊」高屏嘉義店店長昨（11）日凌晨1點多在臉書發文，賭彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這週三（12）都會放颱風假，如果沒有全放，就請吃100隻烤雞。昨日晚間公布停班停課的結果，南投、台東與花蓮縣多數鄉鎮都照常上班上課。業者晚間也發文表示：「明天睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞。」

烤雞連鎖店「烤雞特攻隊」高屏嘉義店店長昨（11）日點名九縣市，賭今（12）天必放颱風假。（圖/取自業者臉書）

昨日上午氣象署宣布，鳳凰颱風轉為輕颱，讓放假機會大減。業者也在原貼文下留言：「雞知道颱風減弱了，現在慌張的走來走去，完全無心吃飼料」。晚間開牌，被點名的九縣市中，南投和台東都沒放颱風假，花蓮僅三個鄉鎮停班停課。

廣告 廣告

目前業者尚未公布發送烤雞的時間地點，最新動態表示：「今夜我想靜靜……明天睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞。」網友留言回復：「這種曝光行銷，給過。等好吃的烤雞。謝謝老闆」、「應該要給有上班上課的地區」、「南投鄉親為了你，沒。有。放。假。」

今日放颱風假的縣市共計11個，包含苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭，以及離島澎湖，再加上花蓮縣光復鄉、萬榮鄉和鳳林鎮3個鄉鎮。

更多FTNN新聞網報導

不斷更新／鳳凰颱風來襲！台東、苗栗宣布了 全台13日停班停課資訊一次看

雨傘雨衣準備好！鳳凰颱風預估傍晚登陸 7地暴風侵襲率高達9成

快訊／憋1小時終於公布！嘉義市明停班停課 南部地區全放假了

