賴不列席「彈劾案」！ 傅崐萁：做壞換人 鍾佳濱：可提倒閣

由在野陣營提案的「總統賴清德彈劾案」，今(21)日召開全院委員會審查，總統賴清德沒有親自列席，因此由各黨團派代表發言，在會中激烈交鋒。藍白黨團雖然祭出甲級動員備戰。不過，民進黨立委吳思瑤曝光了議場畫面，當下是不見八席白委，而國民黨立委也僅有四人出席。

立院國民黨團總召傅崐萁說：「做好讓他再做4年，做壞換人就可以。」發言台上強力猛攻，立法院國民黨團總召傅崐萁，領銜提案彈劾總統賴清德，並指控從就任以來掏空台灣40.5兆，而輪到民眾黨火力也不小，立委(眾)張啓楷說：「立法院沒有直接向總統問責的權力，他(總統)的意思是，他是個40%的少數總統，藐視60%的多數民意和藐視立法院。」

藍白質詢台上炮聲隆隆，更是祭出甲動備戰，但坐在台下的民進黨立委吳思瑤，拿出手機錄影，鏡頭下拍到平時民眾黨立委，原本坐的位子上，應該會團進團出8席坐滿滿，這回一排空蕩蕩，另外國民黨的甲級動員，國民黨54席也只有羅智強黃仁，以及後排的萬美玲，柯志恩4人在場。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說：「你要求行政院，行政部門負責的國會議員，就必須賭上你的政治生命，用選票來決定新的民意，新的國會，才會有新的行政院，今天提出彈劾案的，有這樣做嗎。」

藍綠白為彈劾一案隔空互槓，不過進一步來看，即便現在已經提案進行審查，根據我國憲法增修條文規定，彈劾總統提案成立，必須還得要三分之二以上立委同意，按照我國立委席次算起來，需要76席同意票，只要民進黨不同意，投票完就畫下句點無法移送憲法法庭，但朝野對立的狀況，恐怕不會因為彈劾案沒過關，就此熄火。

