賴不給咬耳朵 反嗆「地是國防部給的」 盧秀燕前幕僚打臉

盧秀燕(右)、賴清德(左)在同場活動致詞包含議題攻防，有如選舉政見會提前上演。（合成圖／資料照／陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕16日稱國際會展中心興建經費全由市府自籌，喊話總統賴清德也讓她「咬一下耳朵」，賴清德笑回「土地是國防部給的」，還要她發揮影響力支持中央預算。盧秀燕昔日幕僚吳皇昇今駁斥賴清德散播錯誤資訊。強調會展中心土地是台中市政府斥資147億餘元向國產署買的，而非中央「送」的，總統若非幕僚出包，就是惡意造謠。台中市府17日嚴正澄清，土地絕非賴總統所說的無償取得。

台中市長盧秀燕參加「百工百業博覽會」開幕典禮致詞時喊話，台中國際會展中心興建經費全由市府自籌，她事後聽到總統對苗栗縣長鍾東錦的喊話，才知問題出在哪裡，所以「總統待會拜託讓我咬一下耳朵」。賴清德隨後致詞提到，百億土地原本是國防部的，接著期許她發揮影響力，讓國民黨地方政府、立法院黨團支持中央政府總預算，還示警若中央政府總預算沒有付委，就沒有辦法補助地方。

根據《NOWnews今日新聞》報導，曾任盧市府新聞局長的民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇17日痛批，賴總統身為國家元首，竟對重大地方建設搞不清楚狀況、公然散布錯誤資訊？他指出，根據市府公開資料與歷史紀錄，水湳經貿園區（含會展中心）用地雖原屬空軍水湳機場，但早已移交國有財產局。台中市政府為了取得這塊土地進行開發，前市長胡志強透過「有償撥用」的方式，斥資147億餘元納稅錢向中央購買，後續更投入龐大經費進行徵收與建設。他傻眼質疑，「每一分錢都是台中市民的血汗錢，何來『國防部給的』之說？」

吳皇昇直批，賴總統將市府耗資百億購地的沈重負擔，輕描淡寫說成是中央恩賜，不僅是認知上的嚴重謬誤，更是對地方政府努力的抹煞。若總統連基本事實都搞不清楚，還在典禮上耍嘴皮，將地方建設補助與立法院的中央總預算案掛鉤，暗示「先過預算才給錢」，不僅顯得格局狹隘，更讓人質疑中央政府對台中的漠視，已到了睜眼說瞎話的地步。

台中市府17日嚴正澄清，開發水湳地區時，該用地除依法向私人徵收外，也支付約130億元費用向國有財產署申請有償撥用，絕非賴總統所說的無償取得。

