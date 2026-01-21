「賴世凱」人形立牌酸總統 翁達瑞轟國民黨：幼稚低俗，卻是國會最大黨

（圖／國民黨臉書





「賴市長不進議會，賴總統不進國會」。國民黨、民眾黨發動彈劾總統賴清德，並邀請賴於21日至全院委員會說明，不過賴清德卻以憲政體制為由「立法院無直接向總統問責之權」不出席。藍白今日在發言台上擺上「皇帝的人形立牌」嘲諷，國民黨狠酸，在國會議場上，那張屬於你的空椅子，將成為你賴清德，懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。針對國民黨製作「清德宗」、「賴世凱」圖卡酸總統不進國會，筆名為翁達瑞的美國大學教陳時奮在臉書開砲，這張圖卡的內容毫無論述就罷了，連嘲諷的手法都不入流，這種文宣不過是網路小屁孩的水準。令人難過的是，這張圖卡出自國會最大黨，卻連政治鬥爭都做得如此幼稚低俗。「為何選民能忍受這樣的國民黨？」

翁達瑞抨擊，國民黨中央發了一篇文，譴責賴總統拒絕出席立法院的彈劾公聽會，貼文還附了一張圖卡。看了這張圖卡，搞不懂為何台灣的選民還能忍受國民黨？

翁達瑞指出，國事如麻，從美國的關稅談判、台海的緊張情勢、網路假消息肆虐、台灣人口高齡化、出生率逐年下滑、高教師資斷層等，皆會影響下一代台灣人的福祉。本屆立委上任後，國民黨取得最大席次，聯合只有八席的民眾黨，在立法院胡作非為，未曾針對國家面臨的挑戰訂立有建設性的法案。在國民黨的杯葛下，今年度的中央政府總預算還躺在立法院，連一讀都沒有開始。放著審預算的正事不幹，國民黨在立法院提案彈劾賴清德。

翁達瑞痛批，國民黨彈劾賴總統的理由竟然是「獨裁」！國民黨貼出的臉書圖卡，場景就是立法院，發言台有個虛線人像，中間有個問號，暗示該來的人沒有來，也就是賴總統缺席彈劾公聽會。在發言台兩側各有一個合成的人像，用的是賴總統的面容，但衣著是北洋軍閥與大清帝國龍袍，隱喻賴總統的獨裁如同軍閥與皇帝。

翁達瑞認為，賴總統來自民選，任期只有四年，何來獨裁的能耐？打開網路，到處可見詆毀與辱罵賴總統的言論，用詞低俗不堪。獨裁者怎可能遭受這樣的言語霸凌？在野黨的頭人，從鄭麗文、黃國昌、到柯文哲，幾乎每天指著賴總統的鼻子罵。那個獨裁國家有這麼跋扈囂張的在野黨呢？

翁達瑞嘆，「我不敢相信國民黨中央會貼出這樣的圖卡！」他怒轟，這張圖卡的內容毫無論述就罷了，連嘲諷的手法都不入流。這種文宣不過是網路小屁孩的水準，連圖卡的製作都稱不上精美。令人難過的是，這張圖卡出自我們的國會最大黨，卻連政治鬥爭都做得如此幼稚低俗。更讓人難以理解的是，為何選民能忍受這樣的國民黨？

