民進黨台南市長提名人陳亭妃，於昨（21）日經民進黨中執會正式通過提名，並由兼任黨主席的總統賴清德親自披上彩帶，象徵承擔責任、整隊出發。提名隔日，陳亭妃隨即展開鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，以行動回應人民的託付，第一站選在白河，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達最誠摯的感謝。

賴主席披彩帶正式提名 陳亭妃即刻啟動「感恩溫暖鐵馬行」（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃表示，能夠在中執會獲得正式提名，是一份榮耀，更是一份沉甸甸的責任。她特別感謝賴清德主席的託付與期許，也牢記主席所說的話：「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始，因此她選擇在提名後第一天，繼續用最貼近人民的方式出發，尤其初選前用鐵馬尋求人民支持的力量，初選提名成功，當然不改初衷，再用同樣的方式回到每個角落表達感恩之意，這也是亭妃「行動政府·行動市長」的概念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。

針對今（22）日的行程，陳亭妃指出，上午7時50分將自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈。這趟「亭妃感恩溫暖鐵馬行」是她感謝人民陪她走過完整的27年，在邁入第28年的時刻，我們要共同有新的任務，就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。

陳亭妃每一次鐵馬行動都有一個跟人民連結的信物，1月1日至1月11日的鐵馬37區是「妃妃鐵馬勳章」，今天開始啟動的鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年365天，亭妃天天都在「您」身邊。陳亭妃表示，桌曆不只是紀念與連結，更是一份陪伴的承諾，提醒自己每天都要與人民站在一起，把人民放在心上。

「今年有新任務，」陳亭妃強調，「就是作伙顧好台南這個家。」她表示，台南是一座重感情、講信用的城市，未來將以團結為力量、以行動為方法，帶領團隊穩健前行，用實際成績回報人民27年來的支持與信任，並且共邁入下階段「女力改變台南」的里程碑。

