賴主席親自提名同框互動 陳亭妃：台南已翻頁

總統賴清德替陳亭妃掛上競選背帶。（圖／東森新聞）





民進黨嘉義縣、台南市與高雄市初選落幕，分別由立委蔡易餘、陳亭妃以及賴瑞隆出線，今（21）日舉行正式提名記者會。現任嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁也出席，展現交棒氣勢。但外界最關注的是，台南市長初選「憲妃之爭」廝殺激烈，總統兼黨主席賴清德會如何與陳亭妃互動。

兼任民進黨主席的總統賴清德，替陳亭妃掛上競選背帶，陳亭妃也自然地拍拍主席的肩。初選落幕後的提名記者會上，透過互動展現兩人之間沒有嫌隙。

民進黨主席賴清德：「他們都是立法委員，陳亭妃是5屆立委。他們3個候選人，應該這樣講，在他們縣市裡面都拿到最高票。我們深信，如果當選之後，一定能夠無縫接軌。」

總統親口掛保證，陳亭妃能做到團結。但實際回到地方，陳亭妃拜訪台南市議會，卻被「挺憲派」議員要求簽署3點協議，包括切割郭信良，雙方不歡而散。

立委陳亭妃：「我要問的是，那人要怎麼切割，個體跟個體要怎麼切割？其實昨天在現場，也有無黨跟其他黨派的人在現場。如果我簽了，是不是我不能幫他們站台？我們黨團未來的正副議長一定是民進黨。」

獲得提名參選高雄市長的賴瑞隆，則在初選中僅以些微差距贏過邱議瑩。最新民調顯示，賴瑞隆支持度37.7%，落後國民黨參選人柯志恩的44%，高雄市長這一局，似乎也浮現團結隱憂。

立委賴瑞隆：「我要感謝我的3位好兄弟姊妹，包括邱議瑩委員、許智傑委員、林岱樺委員，他們在第一時間展現出高度與團結。」

民進黨初選落幕，中執會拍板嘉義縣、台南市與高雄市長人選，現任首長也全數到場，展現接棒氣勢。對外競爭已經就位，但對內要建立全然互信的基礎，很明顯還有一段路要走。

