賴主持會議內幕曝光！蕭美琴最後階段才知「要親赴IPAC會場」

副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，但事前保密到家，引發各界驚呼。據外交人員透露，在總統賴清德親自主持專案行前會議前，蕭美琴都還以為是透過視訊方式演說，直到最後階段才得知是要親赴布魯塞爾會場。

蕭美琴結束在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會行程，於今（9）日上午搭乘中華航空CI62班機返抵國門，並在桃園機場發表談話；蕭強調，能在歐洲議會這樣的重要殿堂向世界夥伴傳達台灣的聲音，深感榮幸與感動，並表示「向世界傳遞台灣人民的聲音，是我們的責任；讓世界看到台灣的好、支持台灣，更是我們的使命」，強調台灣並不孤單，將繼續以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意與民主力量。

據《ETtoday新聞雲》今報導，林佳龍在1個多月以前獲悉IPAC擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，便立刻向賴總統報告且獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務；有外交官員透露，此案在高度保密下力洽，務求確保蕭美琴順利成行，因此待行程規劃完備、獲得相關單位許可且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告，該官員更表示，蕭甚至在賴親自主持專案行前會議前，都還以為會是以透過視訊方式進行演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。

該報導也提及，在籌備期間有傳出中方有掌握相關動態並向歐盟提出抗議一事，令外交團隊心情十分忐忑，深怕行程曝光而功敗垂成，所幸最終仍一切順利，蕭美琴和林佳龍成功抵達布魯塞爾，且在IPAC歐洲議會2位共同主席陪同下，進入歐洲議會發表歷史性演說。

林佳龍稍早也在臉書發文提及，這次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦；林也特別感謝賴總統全力支持和充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議，要感謝歐洲友好議員們的善意，以及外交部吳志中次長、歐洲司與駐歐盟兼駐比利時代表處團隊以及駐英國和駐德國代表處的通力合作，「正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓這次任務圓滿成功」。

