賴今上火線談EPPD 藍斥宣傳軍購

台美雙方1月27日完成第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議，討論促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、無人機供應鏈等7個領域，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。賴清德總統將於今（3）日親自主持EPPD記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。藍委預料，賴總統此時親上火線，是有計畫性宣傳在野黨「阻擋」軍購預算。

自民國109年首屆EPPD以來，台美雙方已接續舉行6輪對話，本次是美國總統川普去年就任以來雙方首次進行EPPD對話，由經濟部長龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格主談，也是自首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體會面對談。

本屆EPPD會議針對促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等7個領域深入討論，雙方也將就重要合作議題成立工作小組。

總統府昨日預告，今天上午9時30分將在府內大禮堂舉行EPPD記者會，由賴總統親自主持。府方人士表示，賴上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採「立足台灣、美國加一、布局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈的關鍵地位與韌性。

國民黨立委林德福直言，賴清德挑在這個時間點親上火線，想必是刻意算計過，賴希望通過軍購預算，但因名目不清不楚，遭立院反對，站不住腳，所以故意大動作開記者會，想藉此帶風向，把所有問題推到在野黨身上。

林德福認為，賴清德正有計畫性地宣傳在野黨「阻擋」軍購預算，但民眾都看得很清楚，監督執政黨的藍白兩黨，怎麼可能不清不楚隨意通過1.25兆元龐大軍購案，「總統滿腦子選舉，絕非人民之福。」