賴令挺卓 鄭嗆不會駛船嫌溪窄

行政院長卓榮泰「不副署」《財劃法》引發憲政爭議，國民黨主席鄭麗文與民進黨主席賴清德（見圖），兩人17日隔空叫陣。（黃世麒攝）

行政院長卓榮泰「不副署」《財劃法》，引發憲政爭議，藍綠兩黨黨魁17日隔空叫陣，身兼民進黨主席的賴清德總統下令全黨全力支持，透過各種方式對國人說明不副署的決定；國民黨主席鄭麗文則國台語夾雜炮轟賴清德「不會駛船嫌溪窄」，不做正事只會胡鬧，「在野獨裁」說法更是胡言亂語，就像男人不會生小孩，鬧國際笑話。

卓揆不副署《財劃法》，賴清德也批評「濫權立法、在野獨裁」，賴昨在民進黨中常會上更表達要全黨力挺卓榮泰不副署的決定，表示當前的憲政情勢非常需要全體黨公職全力支持，用各種方式清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞指出，過去1年多來，藍白政黨主導的立法院不惜傷害台灣的民主體制，透過強推《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》、《離島建設條例》等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。執政團隊希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民。

鄭麗文則在國民黨中常會上，國台語夾雜炮轟賴清德10幾分鐘。針對「在野獨裁」說法，鄭麗文批評賴清德胡言亂語鬧國際笑話，「男生是不能生小孩的，在野也無法獨裁」，不知道這是天才幕僚教他的，還是賴清德又不顧幕僚建議自己發明的名詞，賴發明過太多名詞，「讓人知道你不識字、不衛生又沒民主素養」。

鄭麗文說，賴清德應該是放棄好好執政了，也不想做出成績了，做不出來只好擺爛，黑鍋給在野黨扛；她用台語批賴「不會駛船嫌溪窄」，台灣選出這種領導人真悲哀，「飼老鼠咬布袋」。

她諷刺賴清德，朝小野大卻從不跟在野黨溝通，也提不出在野黨無法拒絕的福國利民政策，大罷免被選民否定，要賴做正事不要搗亂惡鬥，結果變本加厲，只會坐在地上耍賴，以為耍賴就會有糖吃，「你幾歲啊！你想要誰去哄你？」