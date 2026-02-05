賴以「4個不變」回應川習通話 王淺秋戳破假象：又繼續洗地？

總統賴清德。資料照

這次美國總統川普和中國國家主席習近平的通話談及台灣議題，總統賴清德今（5）日說，台美之間也有很好的溝通管道，美中台關係維持不變，合作計畫持續進行不會改變。賴也重申「美中台」關係的4個不變。王淺秋批評，賴清德還是繼續說謊、造謠的模式回應，是台灣的悲哀。

賴清德指出，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持4個不變，第一、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

廣告 廣告

對此，王淺秋在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德得知習川通話談到台灣問題，應該很尷尬，前一天還志得意滿引用美參議員批在野擋國防預算，來打擊在野黨，隔天卻大翻轉，這有多尷尬。

她說，賴清德不斷強調美台合作多密切，編列高額的軍購預算、讓半導體供應鏈赴美等，意圖營造美國會站在台灣這邊，結果半夜川習通話後，川普發文稱與中國關係非常好，雙方都清楚維持這樣的關係非常重要，只提到「台灣」兩字，其他都交由中國大陸去詮釋。

王淺秋指出，賴清德照理說，應該要告訴國人台灣面臨的危機是什麼？台灣處境很艱難，要如何怎麼因應？然而，這次習川對話，顯示了台灣做了那麼多，都動搖不了習、川兩位領導人決定台灣命運的發展，「賴清德能講實話嗎？賴清德能不尷尬嗎？」

她續指，賴清德只好繼續選擇用說謊、造謠的模式，用習川對話沒有發布的內容，稱美中台三邊關係，維持4個不變。更好笑的是民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，竟要求基於新聞自由，習川應公布全部內容，行政院都未能完全公開台美關稅談判過程，更何況是兩大領袖對談。

王淺秋表示，賴清德用這種方式洗地，是台灣的悲哀，他應該用領導人的高度及角度，告訴國人應該怎麼辦，提醒風險及因應措施。

【看原文連結】