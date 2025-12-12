賴佩霞哭紅雙眼揭洋女婿換心失敗 崩潰視訊看他離開人世

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴佩霞日前才舉辦首場個人演唱會，卻傳出老外女婿Kevin進行心臟移植手術，術後出現肝臟衰竭狀況，不幸於台灣時間12月3日離世，讓賴佩霞和小女兒心碎崩潰。賴佩霞今天哭著在鏡頭前訴說，雖然和女兒、女婿分隔兩地，但感謝科技發達，讓她得以透過視訊，跟家人一起送小女婿最後一程，「我們就看著他離開。」

賴佩霞在個人的YouTube頻道透露此事，哭紅雙眼的她坦言，這段時間吃不好、睡不好，身體需要一些調養，所有家人都陷入女婿離世的哀痛。

廣告 廣告

賴佩霞的小女兒去年才和Kevin在美國芝加哥結婚，她透露Kevin出生9週，就被發現罹患先天性心臟病，時常進出醫院，家人都知道Kevin的身體狀況。上月Kevin在美國進行心臟移植手術，賴佩霞表示大家都以為Kevin會醒過來，事前家人也都明白手術風險，卻沒做好心理準備，無法接受女婿的離開。賴佩霞目前人正在美國陪伴女兒，透露YouTube頻道直播將暫停一段時間，後續視情況更新。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

才新婚1年！賴佩霞洋女婿病逝美國原因曝光

賴佩霞洋女婿驚傳病逝 緊急赴美奔喪守護愛女

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

87歲畫家老來得子 搜刮89億台幣只聽嫩妻的

