賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

睽違歌壇 36 年，曾參與〈明天會更好〉一曲成名的藝人賴佩霞11月底剛在台北開唱，與歌迷共享久違又溫暖的夜晚。本以為演唱會的感動還能延續，沒想到隔天一早，她便迎來徹底擊碎心房的噩耗，她透露遠在美國的小女婿 Kevin 病情惡化，搶救後仍不幸離世。

賴佩霞表示，這場演唱會原本應該是家人共享的喜悅，卻少了小女兒的身影。當時外界只知道她人在美國，未能返台觀賞母親的重要時刻，如今才揭曉真相，女兒正守著丈夫的病床，在加護病房裡度過最漫長、最煎熬的日夜。

賴佩霞回憶，演唱會隔天清晨接到電話傳來小女婿病逝的噩耗，胸口像被重擊般窒息，但她只能強忍悲痛，毫不猶豫立刻啟程飛往美國，只為在女兒最需要依靠的時刻陪伴在側。

這段生命中的劇變，也深深烙進她的新歌《總會有個人》中。原本只是演唱會的主題曲，如今卻成了她獻給 Kevin 的生命紀念。她坦言：「這首歌，是我對 Kevin 留給我們的理解與感謝。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛在困難時刻依然存在。」

《總會有個人》以溫柔陪伴、恆常守候為主軸，原是她送給歌迷的祝福，如今多了一層失落、勇氣與愛交織的重量。歌裡的每一寸氣息，都像是她替小女婿留下的話語，也像在告訴自己在愛裡跌倒的人，總會被另一份愛重新扶起。

目前賴佩霞仍在美國陪伴小女兒走過失去的黑暗時刻，而新歌也成了她撫平傷口的力量來源。透過歌聲，她悼念 Kevin，也希望能陪伴更多同樣在生命裡承受重量的人。



