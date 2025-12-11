賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...

【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失敗」。她表示，在11月30日完成演唱會首場演出後，立即趕赴美國陪伴小女兒度過艱難時刻。

賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世。（圖／賴佩霞FB）

根據賴佩霞所述，Kevin原定進行心臟移植手術，但手術未能順利完成，最終於12月3日凌晨3時許（台北時間）離世。她坦言對此感到難以接受，情緒一度激動落淚，表示「我一直相信他撐得過去」。



面對突如其來的變故，賴佩霞形容內心充滿悲傷與憤怒。她在活動中數度哽咽，感慨說：「為什麼，這麼好的一個年輕人……」。她也試圖用理性面對無常的現實，認為「這就是人生」。據了解，賴佩霞的小女兒與Kevin於2024年10月在美國完婚，婚姻僅維持一年，夫妻倆便天人永隔，讓家人與親友萬分不捨。

